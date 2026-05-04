Масштабні перевірки ТЦК: шокуюче збагачення колишніх та чинних посадовців терцентрів

Представники ТЦК вже давно потрапили під пильну увагу і громадськості, і відповідних державних органів через системні проблеми та ймовірні порушення. Нацполіція провела масштабні перевірки — було проведено понад 40 слідчих дій у чинних та колишніх посадових осіб з-поміж керівного складу ТЦК. В результаті — вилучено автівки, мотоцикли, гроші в національній та іноземній валюті.

У Нацполіції повідомили, що серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн. Один із фігурантів – начальник РТЦК в Одесі – за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 млн грн.

“Поліцейські документують діяльність як чинних, так і колишніх посадовців ТЦК та СП, які, за даними слідства, могли використовувати службове становище для отримання незаконних доходів. Йдеться про керівників відділів, груп, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їх службових осіб. До прикладу, сума розбіжності між активами в декларації одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП та реальним станом становить 10 млн грн, а колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК – 6,6 млн грн”, — повідомили в Нацполіції.

Загалом в Україні провели 44 обшуки за місцями проживання фігурантів, у службових приміщеннях та транспортних засобах у 16 регіонах країни. Викриття шокують — в результаті перевірок вилучили:

автомобілі Tesla різних моделей,

мотоцикли,

готівку в національній та іноземній валюті,

різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень.

“Вилучені документи, можуть бути підставами для легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Всі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень”, — пояснили в Нацполіції

За результатами перевірки упродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтями кодексу України про адміністративні правопорушення:

172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності),

172-6 (Порушення вимог фінансового контролю),

172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

