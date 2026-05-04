Масштабні перевірки ТЦК: шокуюче збагачення колишніх та чинних посадовців терцентрів

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Представники ТЦК вже давно потрапили під пильну увагу і громадськості, і відповідних державних органів через системні проблеми та ймовірні порушення. Нацполіція провела масштабні перевірки — було проведено понад 40 слідчих дій у чинних та колишніх посадових осіб з-поміж керівного складу ТЦК. В результаті — вилучено автівки, мотоцикли, гроші в національній та іноземній валюті.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
У Нацполіції повідомили, що серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн. Один із фігурантів – начальник РТЦК в Одесі – за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 млн грн.
Загалом в Україні провели 44 обшуки за місцями проживання фігурантів, у службових приміщеннях та транспортних засобах у 16 регіонах країни. Викриття шокують — в результаті перевірок вилучили:
автомобілі Tesla різних моделей,
мотоцикли,
готівку в національній та іноземній валюті,
різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень.
За результатами перевірки упродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтями кодексу України про адміністративні правопорушення:
172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності),
172-6 (Порушення вимог фінансового контролю),
172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про беззаконня, яке за словами нардепів, чинять військові ТЦК.