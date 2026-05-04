Масштабные проверки ТЦК: шокирующее обогащение бывших и действующих чиновников терцентров

Кречмаровская Наталия
Представители ТЦК уже давно попали под пристальное внимание и общественности, и соответствующих государственных органов из-за системных проблем и вероятных нарушений. Нацполиция провела масштабные проверки — было проведено более 40 следственных действий в действующих и бывших должностных лиц из числа руководящего состава ТЦК. В результате — изъяты автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
В Нацполиции сообщили, что среди задокументированных фактов – незаконное обогащение и случаи недостоверного декларирования должностных лиц почти на 92 млн. грн. Один из фигурантов – начальник РТЦК в Одессе – за время пребывания в должности значительно улучшил свое материальное состояние и получил активов более чем на 45 млн грн.
Всего в Украине было проведено 44 обыска по местам жительства фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах в 16 регионах страны. Разоблачения шокируют — в результате проверок изъяли:
автомобили Tesla разных моделей,
мотоциклы,
наличные в национальной и иностранной валюте,
разные договоры, среди которых договор о получении безвозвратной денежной помощи в один миллион гривен.
По результатам проверки в течение нескольких дней составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией по статьям кодекса Украины об административных правонарушениях:
172-4 (Нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности),
172-6 (Нарушение требований финансового контроля),
172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).
