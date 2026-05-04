Масштабные проверки ТЦК: шокирующее обогащение бывших и действующих чиновников терцентров

Представители ТЦК уже давно попали под пристальное внимание и общественности, и соответствующих государственных органов из-за системных проблем и вероятных нарушений. Нацполиция провела масштабные проверки — было проведено более 40 следственных действий в действующих и бывших должностных лиц из числа руководящего состава ТЦК. В результате — изъяты автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте.

В Нацполиции сообщили, что среди задокументированных фактов – незаконное обогащение и случаи недостоверного декларирования должностных лиц почти на 92 млн. грн. Один из фигурантов – начальник РТЦК в Одессе – за время пребывания в должности значительно улучшил свое материальное состояние и получил активов более чем на 45 млн грн.

"Полицейские документируют деятельность как действующих, так и бывших должностных лиц ТЦК и СП, которые, по данным следствия, могли использовать служебное положение для получения незаконных доходов. Речь идет о руководителях отделов, групп, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также их должностных лицах. Например, сумма расхождения между активами в декларации одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП и реальным состоянием составляет 10 млн грн, а бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования уже другого РТЦК – 6,6 млн грн”, — сообщили в Нацполиции.

Всего в Украине было проведено 44 обыска по местам жительства фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах в 16 регионах страны. Разоблачения шокируют — в результате проверок изъяли:

автомобили Tesla разных моделей,

мотоциклы,

наличные в национальной и иностранной валюте,

разные договоры, среди которых договор о получении безвозвратной денежной помощи в один миллион гривен.

"Изъятые документы могут быть основаниями для легализации средств, полученных незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств", — пояснили в Нацполиции.

По результатам проверки в течение нескольких дней составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией по статьям кодекса Украины об административных правонарушениях:

172-4 (Нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности),

172-6 (Нарушение требований финансового контроля),

172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

