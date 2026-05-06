СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК: какая причина и что известно

Служба безопасности Украины сообщила о задержании руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, подозреваемого в систематическом получении взяток от местного бизнеса. По данным следствия, чиновник организовал схему, позволяющую предпринимателю избегать мобилизации своих работников.

СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК. Фото: СБУ

Как установили правоохранители СБУ, чиновник Житомирского областного ТЦК требовал регулярную "абонплату" за то, чтобы не проводить мобилизационные мероприятия в отношении сотрудников компании. В обмен на деньги он обещал обеспечить "иммунитет", предусматривавший избегание проверок со стороны мобильных групп ТЦК и беспрепятственное передвижение через блокпосты.

Следователи задокументировали несколько эпизодов передачи неправомерной выгоды. После получения очередной суммы взятки чиновник задержан "на горячем". По информации правоохранителей, он также потребовал списки работников с персональными данными, чтобы контролировать ситуацию в случае их проверки.

Как отметил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, история началась с того, что предприниматель обратился за консультацией по законному бронированию персонала. Однако вместо официальной процедуры получил предложение от руководителя Житомирского областного ТЦК платить за уклонение от мобилизации для своих работников.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины о извлечении неправомерной выгоды должностным лицом. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

