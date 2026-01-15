Людина-мем "Полтавський палій" мобілізувався: обіцяє "палити гадів" (ВІДЕО)



















Віталій Чепурко, відомий в українському інтернеті як "Полтавський палій", повідомив про своє добровільне приєднання до лав Збройних сил України. Про це він заявив у серії відео, опублікованих у TikTok.

Полтавський палій мобілізувався до ЗСУ

Віталій Чепурко у своїх зверненнях стверджує, що вирішив піти служити добровільно, скласти присягу та "вчитися воювати".

“Ви запитаєте, куди зник палій. Нікуди я не зникав. Я пішов добровільно служити у ЗСУ… Складу присягу і буду вчитись воювати проти… ну ви зрозуміли, проти кого…” – розповів Чепурко в одному відео.

В іншому ролику риторика "Полтавського палія" стала різкішою. Чоловік пообіцяв "палити гадів".

"Що дракончики, "палій" добровільно пішов воювати. Буду мочить гадів, палити, щоб вони бігали, суїтилися, питалися руками потушити, а воно ще дужче горіло. Всім удачі. Слава Україні. Героям слава", — сказав Чепурко.

Хто такий "Полтавський палій"

"Полтавський палій" — це інтернет мем,який з'явився у 2010 році. На відео Чепурко, який підпалив вхідні двері щонайменше 28 багатоквартирних будинків у Полтаві, розповів, чому він так вчиняв словами: "мені нравиться, як воно горить". Саме цей момент й став мемом.

Культовий момент, який став мемом на відео починається з 1:55

У 2011 році Чепурка засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Після звільнення він заявляв про намір виправитися.

