Человек-мем "Полтавский палий" мобилизовался: обещает "поджигать гадов" (ВИДЕО)

Виталий Чепурко, известный в украинском интернете как "Полтавский палий", сообщил о своем добровольном присоединении к рядам Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил в серии видео, опубликованных в TikTok.
Полтавский палий мобилизовался в ВСУ
Виталий Чепурко в своих обращениях утверждает, что решил пойти служить добровольно, принять присягу и "учиться воевать".
В другом ролике риторика "Полтавского палий" стала более резкой. Мужчина пообещал "поджигать гадов".
"Полтавский паллий" — это интернет мем, появившийся в 2010 году. На видео Чепурко, который поджег входную дверь по меньшей мере 28 многоквартирных домов в Полтаве, рассказал, почему он так поступал словами: "Мне нравится, как оно горит". Именно они и стали мемом.
Культовый момент, ставший мемом на видео начинается с 1:55
В 2011 году Чепурко приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. После освобождения он заявлял о намерении исправиться.
