Человек-мем "Полтавский палий" мобилизовался: обещает "поджигать гадов" (ВИДЕО)

Виталий Чепурко в своих обращениях утверждает, что решил пойти служить добровольно, принять присягу и "учиться воевать".

"Вы спросите, куда исчез палий. Никуда я не исчезал. Я пошел добровольно служить в ВСУ... Принесу присягу и буду учиться воевать против... ну вы поняли, против кого..." — рассказал Чепурко в одном видео.

В другом ролике риторика "Полтавского палий" стала более резкой. Мужчина пообещал "поджигать гадов".

"Что дракончики, "поджигатель" добровольно пошел воевать. Буду мочить гадов, палить, чтобы они бегали, суетились, пытались руками потушить, а оно еще сильнее горело. Всем удачи. Слава Украине. Героям слава", — сказал Чепурко.

Кто такой "Полтавский поджигатель"

"Полтавский паллий" — это интернет мем, появившийся в 2010 году. На видео Чепурко, который поджег входную дверь по меньшей мере 28 многоквартирных домов в Полтаве, рассказал, почему он так поступал словами: "Мне нравится, как оно горит". Именно они и стали мемом.

Культовый момент, ставший мемом на видео начинается с 1:55

В 2011 году Чепурко приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. После освобождения он заявлял о намерении исправиться.

