"Полтавский палий" заявил о СЗЧ и пригрозил поджечь ТЦК

Виталий Чепурко, известный как "полтавский палий", заявил, что самовольно покинул воинскую часть и якобы намерен поджечь областной территориальный центр комплектования в Полтавской области.

Фото из открытых источников

Виталий Чепурко в соцсетях опубликовал видео, утверждая, что дал обещание "пацанам на 25-й зоне" поджечь областной ТЦК. Пока неизвестно, когда именно было записано видео и где сейчас находится мужчина.

"Я не зря пошел в СЗЧ. Я обещал ребятам, что сожгу Полтавский ТЦК", – сказал Чепурко.

Еще в начале 2026 года Виталий Чепурко сообщал, что добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Тогда он заявлял, что хочет пройти обучение и воевать против российских окупантов.

"Что дракончики, "палий" добровольно пошел воевать. Буду мочить гадов, курить, чтобы они бегали, суетились, спрашивали руками потушить, а оно еще сильнее горело. Всем удачи. Слава Украине. Героям слава", — сказал тогда Чепурко на видео.

Сколько времени он находился на службе и при каких обстоятельствах оставил часть официально не сообщается.

Известность Чепурко получил более десяти лет назад после серии поджогов в Полтаве. Тогда мужчина сам звонил спасателям перед возгораниями и снимал свои действия на видео. Именно после этого в сети распространился мем с его фразой о том, что ему нравится, как оно горит.

Официальной реакции правоохранительных органов или представителей ТЦК на момент публикации не последовало.

