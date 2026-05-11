"Полтавский палий" заявил о СЗЧ и пригрозил поджечь ТЦК

Виталий Чепурко, известный как "полтавский палий", заявил, что самовольно покинул воинскую часть и якобы намерен поджечь областной территориальный центр комплектования в Полтавской области.
"Полтавский поджигатель". Фото из открытых источников
Виталий Чепурко в соцсетях опубликовал видео, утверждая, что дал обещание "пацанам на 25-й зоне" поджечь областной ТЦК. Пока неизвестно, когда именно было записано видео и где сейчас находится мужчина.
Еще в начале 2026 года Виталий Чепурко сообщал, что добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Тогда он заявлял, что хочет пройти обучение и воевать против российских окупантов.
Сколько времени он находился на службе и при каких обстоятельствах оставил часть официально не сообщается.
Известность Чепурко получил более десяти лет назад после серии поджогов в Полтаве. Тогда мужчина сам звонил спасателям перед возгораниями и снимал свои действия на видео. Именно после этого в сети распространился мем с его фразой о том, что ему нравится, как оно горит.
Официальной реакции правоохранительных органов или представителей ТЦК на момент публикации не последовало.
