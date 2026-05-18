Після атаки на Москву в Україні зробили жорстке попередження росіянам

Після масштабної атаки дронів на Москву та Підмосков’я в Україні заявили, що жителів великих російських міст очікує ще більше ударів, якщо Кремль не закінчить війну. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що росіяни мають або вимагати завершення війни, або повалення режиму Володимира Путіна.

Кремль у вогні. Фото ілюстративне

Андрій Коваленко прокоментував одну з найбільших атак по Москві та області РФ. За його словами, такі кроки України спрямовують Росію до закінчення війни.

"Ще з радянських часів москва сприймалася в якості фортеці, під час Карибської кризи радянських чинуш хвилювало, аби американці точно не долетіли до столиці. У часи путінської росії все так само — навколо москви будували кільця ППО, щоб москвичі не відчували війну. Але починають відчувати. Чим більше, тим більше шансів на завершення війни", — пише Коваленко.

Крім того, очільник ЦПД попередив росіян, що вони мають повалити режим Путіна або вимагати закінчення війни проти України. В іншому випадку Україна буде продовжувати відповідати на атаки Росії.

"Нічого хорошого для жителів великих міст росії, включно з москвою і санкт-петербургом, не буде. Ставатиме лише гірше, тому або виносьте путіна, або вимагайте завершення війни тут і зараз. Хоча — росіяни ж раби", — додає Коваленко.

Нагадаємо, що в ніч на 17 травня Москва та область була масово атакована дронами. За даними Міноборони РФ, російська система ППО нібито збила понад 1000 дронів. Під удар потрапити стратегічні об’єкти Росії, зокрема підприємство "Ангстрем" у Зеленограді, Московський нафтопереробний завод та нафтоналивна станція "Сонячногірська".

