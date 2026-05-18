После атаки на Москву в Украине сделали жесткое предупреждение россиянам

Slava Kot
После масштабной атаки дронов на Москву и Подмосковье в Украине заявили, что жителей крупных российских городов ожидают еще больше ударов, если Кремль не закончит войну. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что россияне должны либо требовать завершения войны, либо свержения режима Владимира Путина.
Кремль в огне. Фото иллюстративное
Андрей Коваленко прокомментировал одну из самых больших атак по Москве и области РФ. По его словам, подобные шаги Украины направляют Россию к окончанию войны.
Кроме того, глава ЦПД предупредил россиян, что они должны свергнуть режим Путина или требовать окончания войны против Украины. В противном случае Украина будет продолжать отвечать на атаки России.
Напомним, что в ночь на 17 мая Москва и область были массово атакованы дронами. По данным Минобороны РФ, российская система ПВО якобы сбила более 1000 дронов. Под удар попасть стратегические объекты России, в частности, предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, Московский нефтеперерабатывающий завод и нефтеналивная станция "Солнечногорская".
