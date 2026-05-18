Война с Россией После атаки на Москву в Украине сделали жесткое предупреждение россиянам
После атаки на Москву в Украине сделали жесткое предупреждение россиянам

После масштабной атаки дронов на Москву жителей крупных городов РФ ожидает ухудшения ситуации, если война не прекратится.

18 мая 2026, 07:55
Slava Kot

После масштабной атаки дронов на Москву и Подмосковье в Украине заявили, что жителей крупных российских городов ожидают еще больше ударов, если Кремль не закончит войну. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что россияне должны либо требовать завершения войны, либо свержения режима Владимира Путина.

Кремль в огне. Фото иллюстративное

Андрей Коваленко прокомментировал одну из самых больших атак по Москве и области РФ. По его словам, подобные шаги Украины направляют Россию к окончанию войны.

"Еще с советских времен москва воспринималась в качестве крепости, во время Карибского кризиса советские чинуши волновали, чтобы американцы точно не долетели до столицы. Во времена путинской россии все так же вокруг москвы строили кольца ПВО, чтобы москвичи не чувствовали войну. Но начинают ощущать. Чем больше, тем больше шансов на завершение войны", — пишет Коваленко.

Кроме того, глава ЦПД предупредил россиян, что они должны свергнуть режим Путина или требовать окончания войны против Украины. В противном случае Украина будет продолжать отвечать на атаки России.

"Ничего хорошего для жителей крупных городов россии, включая москву и санкт-петербург, не будет. Становиться только хуже, поэтому либо выносите путина, либо требуйте завершения войны здесь и сейчас. Хотя — россияне же рабы", — добавляет Коваленко.

Напомним, что в ночь на 17 мая Москва и область были массово атакованы дронами. По данным Минобороны РФ, российская система ПВО якобы сбила более 1000 дронов. Под удар попасть стратегические объекты России, в частности, предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, Московский нефтеперерабатывающий завод и нефтеналивная станция "Солнечногорская".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на масштабную атаку по Москве.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ пригрозили РФ после удара по Москве.



Источник: https://t.me/akovalenko1989/10759
