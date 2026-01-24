logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Переговори в Абу-Дабі були "позитивними": коли відбудеться наступна зустріч
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговори в Абу-Дабі були "позитивними": коли відбудеться наступна зустріч

Журналіст Axios назвав переговори в Абу-Дабі "позитивними"

24 січня 2026, 15:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними". Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на українських офіційних осіб, прізвища яких не розкриваються.

Переговори в Абу-Дабі були "позитивними": коли відбудеться наступна зустріч

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня", — зазначив журналіст.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що представники американської делегації попрямували до аеропорту після переговорів щодо України в Абу-Дабі.

Раніше видання "Sky News" повідомило, що в Абу-Дабі другий раунд переговорів між США, Україною та Росією закінчився досить швидко. 

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські та російські переговорники у п'ятницю провели зустріч в Абу-Дабі, ключовою темою якої стало територіальне питання. Втім, як повідомляє Reuters, сторонам не вдалося досягти жодного компромісу.  Переговори відбуваються на тлі зростання тиску з боку Сполучених Штатів на Київ з вимогою укласти мирну угоду, тоді як Москва наполягає на передачі їй усієї східної промислової зони Донбасу як умови припинення бойових дій. 

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що саме території є центральною темою тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США, які мають завершитися в суботу. За його словами, робити висновки після п'ятничної зустрічі зарано.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль робить спроби змусити президента США Дональда Трампа відмовитися від переговорного процесу з Україною та європейськими партнерами та прийняти умови Москви, висунуті на саміті США–Росія у серпні 2025 року на Алясці. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/BarakRavid/status/2015045645661356171
Теги:

Новини

Всі новини