Переговори в Абу-Дабі були "позитивними": коли відбудеться наступна зустріч

Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними". Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на українських офіційних осіб, прізвища яких не розкриваються.

"Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня", — зазначив журналіст.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що представники американської делегації попрямували до аеропорту після переговорів щодо України в Абу-Дабі.

Раніше видання "Sky News" повідомило, що в Абу-Дабі другий раунд переговорів між США, Україною та Росією закінчився досить швидко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські та російські переговорники у п'ятницю провели зустріч в Абу-Дабі, ключовою темою якої стало територіальне питання. Втім, як повідомляє Reuters, сторонам не вдалося досягти жодного компромісу. Переговори відбуваються на тлі зростання тиску з боку Сполучених Штатів на Київ з вимогою укласти мирну угоду, тоді як Москва наполягає на передачі їй усієї східної промислової зони Донбасу як умови припинення бойових дій.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що саме території є центральною темою тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США, які мають завершитися в суботу. За його словами, робити висновки після п'ятничної зустрічі зарано.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль робить спроби змусити президента США Дональда Трампа відмовитися від переговорного процесу з Україною та європейськими партнерами та прийняти умови Москви, висунуті на саміті США–Росія у серпні 2025 року на Алясці. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).



