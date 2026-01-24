В Абу-Дабі завершився другий день переговорів щодо України: деталі

В Абу-Дабі другий раунд переговорів між США, Україною та Росією закінчився досить швидко. Про це повідомляє Sky News.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Очікувалось, що сторони продовжать обгововорення головних тем зустрічі, зокрема буферні зони та механізми контролю. Деталі переговорів не розголошуються, оскільки зустріч проходила за закритими дверима.

Московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт зазначив, що сам факт продовження переговорів є позитивним сигналом, хоча очікувати швидкого прориву не варто.

Як розповіли журналістам в Офісі президента, переговори в Абу-Дабі справді завершились. Проте всі деталі пообіцяли розкрити трішки пізніше.

Варто зазначити, що той же "Sky News" трішки раніше повідомив, що стартував другий день переговорів між Україною, США та Росією щодо мирного плану.

Також видання "Коментарі" повідомляло — українські та російські переговорники у п'ятницю провели зустріч в Абу-Дабі, ключовою темою якої стало територіальне питання. Втім, як повідомляє Reuters, сторонам не вдалося досягти жодного компромісу.

Переговори відбуваються на тлі зростання тиску з боку Сполучених Штатів на Київ з вимогою укласти мирну угоду, тоді як Москва наполягає на передачі їй усієї східної промислової зони Донбасу як умови припинення бойових дій. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що саме території є центральною темою тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США, які мають завершитися в суботу. За його словами, робити висновки після п'ятничної зустрічі зарано.



