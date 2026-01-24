В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів між Україною, США та РФ: деталі

В Абу-Дабі 24 січня розпочався другий день переговорів між Україною, США та Росією щодо мирного плану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Sky News".

За інформацією джерел, переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже поновилися.

У центрі уваги вчорашніх переговорів були буферні зони та механізми контролю.

За даними ЗМІ, зустрічі відбуваються у різних форматах.

"Оскільки зустріч відбудеться за зачиненими дверима, поки невідомо, що принесе сьогоднішній день", — зазначає Sky News.

українські та російські переговорники у п'ятницю провели зустріч в Абу-Дабі, ключовою темою якої стало територіальне питання. Втім, як повідомляє Reuters, сторонам не вдалося досягти жодного компромісу.

Переговори відбуваються на тлі зростання тиску з боку Сполучених Штатів на Київ з вимогою укласти мирну угоду, тоді як Москва наполягає на передачі їй усієї східної промислової зони Донбасу як умови припинення бойових дій. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що саме території є центральною темою тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США, які мають завершитися в суботу. За його словами, робити висновки після п'ятничної зустрічі зарано.

"Найважливіше, щоб Росія була готова закінчити війну, яку вона розпочала", — наголосив глава держави, додавши, що постійно контактує з українською делегацією.

Володимир Зеленський опинився перед, можливо, найскладнішим вибором за весь час повномасштабної війни – прийняти мирний план Дональда Трампа, який передбачає територіальні поступки щодо Донбасу, або продовжити бойові дії без чітких гарантій їх завершення. Про це пише Corriere della Sera.




