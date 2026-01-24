Абу-Даби без прорыва: что снова заблокировало мирные переговоры

Украинские и российские переговорщики в пятницу провели встречу в Абу-Даби, ключевой темой которой стал территориальный вопрос. Впрочем, как сообщает Reuters, сторонам не удалось добиться ни одного компромисса.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Переговоры проходят на фоне растущего давления со стороны Соединенных Штатов на Киев с требованием заключить мирное соглашение, тогда как Москва настаивает на передаче ей всей восточной промышленной зоны Донбасса как условия прекращения боевых действий.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что именно территории — центральная тема трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, которые должны завершиться в субботу. По его словам, делать выводы после пятничной встречи рано. "Самое важное, чтобы Россия была готова закончить войну, которую она начала", — подчеркнул глава государства, добавив, что постоянно контактирует с украинской делегацией.

Секретарь СНБО и руководитель делегации Украины Рустем Умеров сообщил, что в Абу-Даби обсуждались параметры завершения войны и дальнейшая логика переговорного процесса. Эти контакты прошли после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, где, по словам украинского лидера, уже подготовлен проект соглашения об американских гарантиях безопасности.

Киев настаивает, что любое мирное соглашение возможно только при наличии надежных гарантий безопасности от Запада. Переговоры проходят на фоне массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Украины, которые повлекли за собой перебои с электро- и теплоснабжением в период сильных морозов.

Москва заявляет о готовности к дипломатии, но требует передать ей около 20% территории Донецкой области, которые находятся под контролем Украины. Зеленский эти условия отвергает, отмечая, что Киев не будет уступать землям, которые Россия не смогла захватить за годы войны.

