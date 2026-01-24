Перед Зеленським став найризикованіший вибір війни: яке рішення чекають від президента

Президент України Володимир Зеленський став перед, можливо, найскладнішим вибором за весь час повномасштабної війни – прийняти мирний план Дональда Трампа, який передбачає територіальні поступки щодо Донбасу, або продовжити бойові дії без чітких гарантій їх завершення. Про це пише Corriere della Sera.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

На полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі Зеленський та Трамп провели годинну закриту зустріч. За її підсумками жодних документів підписано не було, проте сторони уникли громадського конфлікту. Президент України назвав день "позитивним" та повідомив, що українська та американська команди щодня працюють над мирними документами, які, за його словами, перебувають "на фінальній прямій".

Паралельно емісари Трампа – Стів Уіткофф та Джаред Кушнер – провели переговори з ключовим російським переговорником Кирилом Дмитрієвим. Після зустрічей у Швейцарії вони відвідали Москву, а потім вирушили до Абу-Дабі, де вперше з 2022 року мають відбутися прямі переговори за участю української та російської делегацій.

Українську сторону очолює керівник ГУР Кирило Буданов, російську – Дмитрієв та голова військової розвідки РФ Ігор Костюков. За словами прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича, на столі переговорів лежать як мінімум чотири документи: рамкова угода та три ключові договори, найспірніший з яких стосується Донбасу.

Йдеться про передачу Росії неокупованій частині Донецької області без юридичного визнання її суверенітету над територією, що має залишити можливість майбутнього перегляду домовленостей.

В Україні такий сценарій викликає жорстке неприйняття. Військові експерти попереджають, що втрата донецьких укріплень може відкрити Росії шлях до Дніпра та Одеси, позбавивши країну виходу до Чорного моря. В обмін США пропонують план відновлення на 800 млрд доларів та гарантії безпеки за підтримки Європи, проте скепсис у ЄС зростає: реальних коштів не забезпечено, а готовність Москви прийняти присутність військ НАТО залишається під питанням.

