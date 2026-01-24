После адской ночи с обстрелами в Раде призвали Украину прекратить переговоры в Абу-Даби

С большой вероятностью сегодняшние ракеты и "шахеды" прилетели прямо из-за стола "мирных" переговоров в Абу-Даби. Там, где делегации Украины, США и России о чем-то разговаривали накануне вечером. Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.

Переговоры в ОАЭ. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, что обычно во время переговоров активные боевые действия приостанавливаются, но при условии, что все стороны должны хотеть прийти к соглашению. Здесь россия ясно показала, что не собирается заканчивать войну.

"Если Зеленский не может выполнить обещание устроить блекаут в Москве в ответ на блекаут в Киеве, то делегация может встать и выйти из переговоров. Американцы поймут, потому что все эти переговорные столы не для заключения мира, а для создания видимости и затягивания кремлем времени. Поэтому, США имеют все основания ввести адские санкции против России. Но есть ли у Трампа политическая воля показать Америку действительно сильной?" – задается вопросом Владимир Арьев.

Он добавляет, что с террористическим режимом путина говорить нет смысла. Именно поэтому цивилизованный мир должен дожать мерзость.

Стоит отметить, что в ночь на 24 января российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Киев , применив ударные беспилотники и баллистические ракеты. Зафиксировано попадание в трех районах, известно о по меньшей мере один погибший и три пострадавших в тяжелом состоянии.

После атаки сообщается, что на левом берегу Киева перебои с теплом и водой.

"На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением", — говорится в сообщении мэрии.

Также этой ночью досталось Харькову . В ночь на 24 января российские террористические войска нанесли удар "Шахедами" по Харькову, в результате чего на данный момент известно о 19 раненых, среди которых беременная женщина и ребенок.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом были два района – Индустриальный и Немишлянский. Там горели квартиры в многоэтажках, разрушением получили общежитие с переселенцами, больница и роддом.



