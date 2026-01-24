logo_ukra

Після пекельної ночі з обстрілами у Раді закликали Україну припинити переговори в Абу-Дабі
Після пекельної ночі з обстрілами у Раді закликали Україну припинити переговори в Абу-Дабі

Володимир Ар'єв закликав владу дати асиметричну відповідь РФ або вийти з переговорів

24 січня 2026, 08:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З великою вірогідністю сьогоднішні ракети і "шахеди" прилетіли прямо з-за столу "мирних" перемовин в Абу-Дабі. Там, де делегації України, США і росії про щось розмовляли напередодні ввечері. Про це розповів нардеп Володимир Ар’єв.

Після пекельної ночі з обстрілами у Раді закликали Україну припинити переговори в Абу-Дабі

Переговори у ОАЕ. Фото: з відкритих джерел

Нардеп зауважив, що зазвичай, під час перемовин, активні бойові дії призупиняються, але за умови що всі сторони мають хотіти прийти до угоди. Тут росія чітко показала, що не збирається закінчувати війну. 

"Якщо Зеленський не може виконати обіцянку влаштувати блекаут в москві у відповідь на блекаут в Києві, то делегація може встати і вийти з таких перемовин. Американці зрозуміють, бо всі ці переговорні столи не для укладення миру, а задля створення видимості і затягування часу кремлем. Тому, США мають всі підстави запровадити пекельні санкції проти рф. Але чи є у Трампа політична воля показати Америку справді сильною?", – задається питанням Володимир Ар’єв. 

Він додає, з терористичним режимом путіна говорити немає сенсу. Саме тому цивілізований світ має дотиснути мерзоту.

Варто зазначити, у ніч на 24 січня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Зафіксовано потрапляння у трьох районах, відомо про щонайменше один загиблий та трьох постраждалих у тяжкому стані.

Після атаки повідомляється, що на лівому березі Києва перебої із теплом та водою.

"На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням", — йдеться у повідомленні мерії.

Також цієї ночі дісталося Харкову. У ніч на 24 січня російські терористичні війська завдали удару "Шахедами" по Харкову, внаслідок чого на даний момент відомо про 19 поранених, серед яких вагітна жінка та дитина.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ударом були два райони – Індустріальний та Немішлянський. Там горіли квартири у багатоповерхівках, руйнуванням зазнали гуртожиток із переселенцями, лікарня та пологовий будинок.




