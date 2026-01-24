Перед Зеленским встал самый рискованный выбор войны: какое решение ждут от президента

Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед, возможно, самым сложным выбором за все время полномасштабной войны – принять мирный план Дональда Трампа, предполагающий территориальные уступки по Донбассу, или продолжить боевые действия без четких гарантий их завершения. Об этом пишет Corriere della Sera.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

На полях Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский и Трамп провели часовую закрытую встречу. По ее итогам никаких документов подписано не было, однако стороны избежали публичного конфликта. Президент Украины назвал день "позитивным" и сообщил, что украинская и американская команды ежедневно работают над мирными документами, которые, по его словам, находятся "на финальной прямой".

Параллельно эмиссары Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – провели переговоры с ключевым российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. После встреч в Швейцарии они посетили Москву, а затем направились в Абу-Даби, где впервые с 2022 года должны состояться прямые переговоры с участием украинской и российской делегаций.

Украинскую сторону возглавляет руководитель ГУР Кирилл Буданов, российскую – Дмитриев и глава военной разведки РФ Игорь Костюков. По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, на столе переговоров лежат как минимум четыре документа: рамочное соглашение и три ключевых договора, самый спорный из которых касается Донбасса.

Речь идет о передаче России неоккупированной части Донецкой области без юридического признания ее суверенитета над территорией, что должно оставить возможность для будущего пересмотра договоренностей.

В Украине подобный сценарий вызывает жесткое неприятие. Военные эксперты предупреждают, что потеря донецких укреплений может открыть России путь к Днепру и Одессе, лишив страну выхода к Черному морю. В обмен США предлагают план восстановления на 800 млрд долларов и гарантии безопасности при поддержке Европы, однако скепсис в ЕС растет: реальные средства не обеспечены, а готовность Москвы принять присутствие войск НАТО остается под вопросом.

