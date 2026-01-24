logo

Перед Зеленским встал самый рискованный выбор войны: какое решение ждут от президента

План Трампа сулит мир и миллиарды на восстановление, но цена может оказаться стратегически опасной для Украины

24 января 2026, 08:40
Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед, возможно, самым сложным выбором за все время полномасштабной войны – принять мирный план Дональда Трампа, предполагающий территориальные уступки по Донбассу, или продолжить боевые действия без четких гарантий их завершения. Об этом пишет Corriere della Sera.

Перед Зеленским встал самый рискованный выбор войны: какое решение ждут от президента

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

На полях Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский и Трамп провели часовую закрытую встречу. По ее итогам никаких документов подписано не было, однако стороны избежали публичного конфликта. Президент Украины назвал день "позитивным" и сообщил, что украинская и американская команды ежедневно работают над мирными документами, которые, по его словам, находятся "на финальной прямой".

Параллельно эмиссары Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – провели переговоры с ключевым российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. После встреч в Швейцарии они посетили Москву, а затем направились в Абу-Даби, где впервые с 2022 года должны состояться прямые переговоры с участием украинской и российской делегаций.

Украинскую сторону возглавляет руководитель ГУР Кирилл Буданов, российскую – Дмитриев и глава военной разведки РФ Игорь Костюков. По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, на столе переговоров лежат как минимум четыре документа: рамочное соглашение и три ключевых договора, самый спорный из которых касается Донбасса.

Речь идет о передаче России неоккупированной части Донецкой области без юридического признания ее суверенитета над территорией, что должно оставить возможность для будущего пересмотра договоренностей.

В Украине подобный сценарий вызывает жесткое неприятие. Военные эксперты предупреждают, что потеря донецких укреплений может открыть России путь к Днепру и Одессе, лишив страну выхода к Черному морю. В обмен США предлагают план восстановления на 800 млрд долларов и гарантии безопасности при поддержке Европы, однако скепсис в ЕС растет: реальные средства не обеспечены, а готовность Москвы принять присутствие войск НАТО остается под вопросом.

Читайте также на портале "Комментарии" — после адской ночи с обстрелами в Раде призвали Украину прекратить переговоры в Абу-Даби.




Источник: https://www.corriere.it/esteri/26_gennaio_23/zelensky-dramma-trattativa-58445b38-b677-42a9-aa58-f82e380e1xlk.shtml
