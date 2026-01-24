Абу-Дабі без прориву: що знову заблокувало мирні переговори

Українські та російські переговорники у п’ятницю провели зустріч в Абу-Дабі, ключовою темою якої стало територіальне питання. Втім, як повідомляє Reuters, сторонам не вдалося досягти жодного компромісу.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Переговори відбуваються на тлі зростаючого тиску з боку Сполучених Штатів на Київ із вимогою укласти мирну угоду, тоді як Москва наполягає на передачі їй усієї східної промислової зони Донбасу як умови припинення бойових дій.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що саме території є центральною темою тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США, які мають завершитися в суботу. За його словами, робити висновки після п’ятничної зустрічі зарано. "Найважливіше — щоб Росія була готова закінчити війну, яку вона розпочала", — наголосив глава держави, додавши, що постійно контактує з українською делегацією.

Секретар РНБО та керівник делегації України Рустем Умєров повідомив, що в Абу-Дабі обговорювали параметри завершення війни та подальшу логіку переговорного процесу. Ці контакти відбулися після зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, де, за словами українського лідера, вже підготовлено проєкт угоди про американські гарантії безпеки.

Київ наполягає, що будь-яка мирна угода можлива лише за наявності надійних безпекових гарантій від Заходу. Переговори проходять на тлі масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі України, які спричинили перебої з електро- та теплопостачанням у період сильних морозів.

Москва водночас заявляє про готовність до дипломатії, але вимагає передати їй близько 20% території Донецької області, що перебувають під контролем України. Зеленський ці умови відкидає, наголошуючи, що Київ не поступатиметься землями, які Росія не змогла захопити за роки війни.

