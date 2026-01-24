logo

В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ: детали
НОВОСТИ

В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ: детали

Sky News пишет о том, что в Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ

24 января 2026, 13:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Абу-Даби 24 января начался второй день переговоров между Украиной, США и Россией по мирному плану. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".

В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ: детали

Переговоры. Фото: из открытых источников

По информации источников, переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже возобновились.

В центре внимания вчерашних переговоров были буферные зоны и механизмы контроля.

По данным СМИ, встречи проходят в разных форматах.

"Поскольку встреча состоится за закрытыми дверями, пока неизвестно, что принесет сегодняшний день", — отмечает Sky News.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские и российские переговорщики в пятницу провели встречу в Абу-Даби, ключевой темой которой стал территориальный вопрос. Впрочем, как сообщает Reuters, сторонам не удалось добиться ни одного компромисса.

Переговоры проходят на фоне растущего давления со стороны Соединенных Штатов на Киев с требованием заключить мирное соглашение, тогда как Москва настаивает на передаче ей всей восточной промышленной зоны Донбасса как условия прекращения боевых действий. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что именно территории — центральная тема трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, которые должны завершиться в субботу. По его словам, делать выводы после пятничной встречи рано. 

"Самое важное, чтобы Россия была готова закончить войну, которую она начала", — подчеркнул глава государства, добавив, что постоянно контактирует с украинской делегацией.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский оказался перед, возможно, самым сложным выбором за все время полномасштабной войны – принять мирный план Дональда Трампа, предполагающий территориальные уступки по Донбассу, или продолжить боевые действия без четких гарантий их завершения. Об этом пишет Corriere della Sera.




Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russia-joining-direct-peace-talks-with-ukraine-and-us-for-first-time-today-but-bombing-continues-12541713
