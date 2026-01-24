В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ: детали

Рубрики
Кравцев Сергей
В Абу-Даби 24 января начался второй день переговоров между Украиной, США и Россией по мирному плану. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".
Переговоры. Фото: из открытых источников
По информации источников, переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже возобновились.
В центре внимания вчерашних переговоров были буферные зоны и механизмы контроля.
По данным СМИ, встречи проходят в разных форматах.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские и российские переговорщики в пятницу провели встречу в Абу-Даби, ключевой темой которой стал территориальный вопрос. Впрочем, как сообщает Reuters, сторонам не удалось добиться ни одного компромисса.
Переговоры проходят на фоне растущего давления со стороны Соединенных Штатов на Киев с требованием заключить мирное соглашение, тогда как Москва настаивает на передаче ей всей восточной промышленной зоны Донбасса как условия прекращения боевых действий. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что именно территории — центральная тема трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, которые должны завершиться в субботу. По его словам, делать выводы после пятничной встречи рано.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский оказался перед, возможно, самым сложным выбором за все время полномасштабной войны – принять мирный план Дональда Трампа, предполагающий территориальные уступки по Донбассу, или продолжить боевые действия без четких гарантий их завершения. Об этом пишет Corriere della Sera.