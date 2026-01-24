У США розкрили хитрий план Путіна: як Москва тисне на Трампа та зриває переговори про мир

Кремль робить спроби змусити президента США Дональда Трампа відмовитися від переговорного процесу з Україною та європейськими партнерами та прийняти умови Москви, висунуті на саміті США–Росія у серпні 2025 року на Алясці. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Після зустрічі Володимира Путіна з американською делегацією 22–23 січня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що досягнення довгострокового мирного врегулювання нібито неможливе без вирішення територіального питання щодо так званої "формули", погодженої Вашингтоном та Москвою в Анкориджі.

У свою чергу прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва вважає "недоцільним" публічно обговорювати деталі "Аляскинської формули", проте наголосив: виведення українських військ з усієї території Донбасу залишається, за версією Кремля, ключовою умовою мирного процесу.

Аналітики ISW нагадують, що в останні тижні Трамп активно вів переговори з Україною та країнами Європи, досягнувши помітного прогресу у формуванні умов для сталого та надійного світу. Ці консультації під егідою США супроводжувалися значними поступками з боку Києва. Крім того, американська адміністрація спільно з українськими та європейськими партнерами переробила первісний мирний план із 28 пунктів на оновлену версію з 20 пунктів, що свідчить про готовність Вашингтона до компромісів та співпраці.

На цьому фоні Кремль, за оцінкою ISW, свідомо маніпулює відсутністю публічних домовленостей за підсумками Аляскінського саміту, представляючи передбачувані американо-російські угоди у вигідному для себе світлі. Москва використовує двозначність ситуації, щоб приховати той факт, що саме Росія блокує переговори, наполягаючи на своїх початкових вимогах, і намагається переконати Трампа згорнути співпрацю США з Україною та Європою.

українські та російські переговорники у п'ятницю провели зустріч в Абу-Дабі, ключовою темою якої стало територіальне питання. Втім, як повідомляє Reuters, сторонам не вдалося досягти жодного компромісу.








