Война с Россией В США раскрыли хитрый план Путина: как Москва давит на Трампа и срывает переговоры о мире
НОВОСТИ

В США раскрыли хитрый план Путина: как Москва давит на Трампа и срывает переговоры о мире

Россия пытается навязать США собственный сценарий завершения войны, отодвигая Украину и Европу на второй план

24 января 2026, 13:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль предпринимает попытки заставить президента США Дональда Трампа отказаться от переговорного процесса с Украиной и европейскими партнерами и принять условия Москвы, выдвинутые на саммите США–Россия в августе 2025 года на Аляске. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

В США раскрыли хитрый план Путина: как Москва давит на Трампа и срывает переговоры о мире

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

После встречи Владимира Путина с американской делегацией 22–23 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что достижение долгосрочного мирного урегулирования якобы невозможно без решения территориального вопроса по так называемой "формуле", согласованной Вашингтоном и Москвой в Анкоридже.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва считает "нецелесообразным" публично обсуждать детали "Аляскинской формулы", однако подчеркнул: вывод украинских войск со всей территории Донбасса остается, по версии Кремля, ключевым условием мирного процесса.

Аналитики ISW напоминают, что в последние недели Трамп активно вел переговоры с Украиной и странами Европы, добившись заметного прогресса в формировании условий для устойчивого и надежного мира. Эти консультации под эгидой США сопровождались значительными уступками со стороны Киева. Кроме того, американская администрация совместно с украинскими и европейскими партнерами переработала первоначальный мирный план из 28 пунктов в обновленную версию из 20 пунктов, что свидетельствует о готовности Вашингтона к компромиссам и сотрудничеству.

На этом фоне Кремль, по оценке ISW, сознательно манипулирует отсутствием публичных договоренностей по итогам Аляскинского саммита, представляя предполагаемые американо-российские соглашения в выгодном для себя свете. Москва использует двусмысленность ситуации, чтобы скрыть тот факт, что именно Россия блокирует переговоры, настаивая на своих первоначальных требованиях, и пытается убедить Трампа свернуть сотрудничество США с Украиной и Европой.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские и российские переговорщики в пятницу провели встречу в Абу-Даби, ключевой темой которой стал территориальный вопрос. Впрочем, как сообщает Reuters, сторонам не удалось добиться ни одного компромисса.





Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-23-2026/
