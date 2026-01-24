logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Абу-Даби завершился второй день переговоров по Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Абу-Даби завершился второй день переговоров по Украине: детали

Переговоры завершились без продолжения, сказала спикер секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян

24 января 2026, 15:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Абу-Даби второй раунд переговоров между США, Украиной и Россией закончился довольно быстро. Об этом сообщает Sky News.

В Абу-Даби завершился второй день переговоров по Украине: детали

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ожидалось, что стороны продолжат обсуждение главных тем встречи, в частности, буферные зоны и механизмы контроля. Детали переговоров не разглашаются, поскольку встреча проходила за закрытыми дверями.

Московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт отметил, что сам факт продолжения переговоров является положительным сигналом, хотя ожидать скорейшего прорыва не стоит.

Как рассказали журналистам в Офисе президента, переговоры в Абу-Даби действительно завершились. Однако все детали пообещали раскрыть немного позже.

Стоит отметить, что тот же "Sky News" немного раньше сообщил, что стартовал второй день переговоров между Украиной, США и Россией по мирному плану.

Читайте на портале "Комментарии" — в США раскрыли хитрый план Путина: как Москва давит на Трампа и срывает переговоры о мире.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские и российские переговорщики в пятницу провели встречу в Абу-Даби, ключевой темой которой стал территориальный вопрос. Впрочем, как сообщает Reuters, сторонам не удалось добиться ни одного компромисса.

Переговоры проходят на фоне роста давления со стороны Соединенных Штатов на Киев с требованием заключить мирное соглашение, тогда как Москва настаивает на передаче ей всей восточной промышленной зоны Донбасса как условия прекращения боевых действий. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что именно территории — центральная тема трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, которые должны завершиться в субботу. По его словам, делать выводы после пятничной встречи рано.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости