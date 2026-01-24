В Абу-Даби завершился второй день переговоров по Украине: детали

У Абу-Даби второй раунд переговоров между США, Украиной и Россией закончился довольно быстро. Об этом сообщает Sky News.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ожидалось, что стороны продолжат обсуждение главных тем встречи, в частности, буферные зоны и механизмы контроля. Детали переговоров не разглашаются, поскольку встреча проходила за закрытыми дверями.

Московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт отметил, что сам факт продолжения переговоров является положительным сигналом, хотя ожидать скорейшего прорыва не стоит.

Как рассказали журналистам в Офисе президента, переговоры в Абу-Даби действительно завершились. Однако все детали пообещали раскрыть немного позже.

Стоит отметить, что тот же "Sky News" немного раньше сообщил, что стартовал второй день переговоров между Украиной, США и Россией по мирному плану.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские и российские переговорщики в пятницу провели встречу в Абу-Даби, ключевой темой которой стал территориальный вопрос. Впрочем, как сообщает Reuters, сторонам не удалось добиться ни одного компромисса.

Переговоры проходят на фоне роста давления со стороны Соединенных Штатов на Киев с требованием заключить мирное соглашение, тогда как Москва настаивает на передаче ей всей восточной промышленной зоны Донбасса как условия прекращения боевых действий. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что именно территории — центральная тема трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, которые должны завершиться в субботу. По его словам, делать выводы после пятничной встречи рано.



