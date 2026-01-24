Переговоры в Абу-Даби были "положительными": когда состоится следующая встреча

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "положительными" и "конструктивными". Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц, фамилии которых не раскрываются.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе", – отметил журналист.

В то же время российские пропагандистские СМИ сообщают, что представители американской делегации направились в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби.

Ранее издание Sky News сообщило, что в Абу-Даби второй раунд переговоров между США, Украиной и Россией закончился довольно быстро.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские и российские переговорщики в пятницу провели встречу в Абу-Даби, ключевой темой которой стал территориальный вопрос. Впрочем, как сообщает Reuters, сторонам не удалось добиться ни одного компромисса. Переговоры проходят на фоне роста давления со стороны Соединенных Штатов на Киев с требованием заключить мирное соглашение, тогда как Москва настаивает на передаче ей всей восточной промышленной зоны Донбасса как условия прекращения боевых действий.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что именно территории — центральная тема трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, которые должны завершиться в субботу. По его словам, делать выводы после пятничной встречи рано.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль пытается заставить президента США Дональда Трампа отказаться от переговорного процесса с Украиной и европейскими партнерами и принять условия Москвы, выдвинутые на саммите США–Россия в августе 2025 года на Аляске. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).



