Окупанти просунулися у трьох областях: у DeepState розкрили деталі

Російські окупаційні війська просунулися на трьох напрямках. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані моніторингового аналітичного проекту DeepState,

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що зафіксовано просування ворога поблизу населених пунктів: Катеринівка (Краматорський район, Донецька область), Новомиколаївка (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Новоіванівка (Пологівський район, Запорізька область).

На даний момент немає інформації про масштаби просування та розмір захопленої території. Тим часом, медіа пишуть, що Україна втратила ще 8,4 кв. км.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у селищі Ямпіль на південному сході від Лиману, російські загарбники, переодягнувшись у цивільний одяг, щоб замаскуватися, обстрілюють позиції українських військових. Про це повідомив моніторинговий аналітичний канал DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – військовий експерт Сергій Грабський зазначив в ефірі "Українського радіо", що російське командування перекидає додаткові сили з різних напрямків для наступу на Донеччині, що є їхньою стратегічною метою з квітня 2022 року. При цьому ворог змушений знижувати бойову активність на інших ділянках фронту, щоб досягти поставленої мети.

Експерт вважає, що головною метою російських окупантів залишається Слов'янсько-краматорська агломерація. Армія РФ прагне просунутися у цьому напрямі, незалежно від того, чи це буде через Лиман, чи в район Дружківки.

Раніше "Коментарі" писали – російські загарбники втретє після випадків біля Суджі та в Авдіївці використовували труби для просочування своїх груп. Тепер ворог через газову трубу долає Оскол і заходить до Куп'янська. Про це повідомляють аналітики моніторингового проекту DeepState.



