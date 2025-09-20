Захват каких городов откроет РФ путь на Харьков и Полтаву: когда начнется решающая битва

Несмотря на то, что враг бросает все свои силы на захват Покровска, эксперты считают, что ключевой целью Кремля есть захват Краматорска и Славянска? Почему так? Когда нас ждет решающая битва за эти и другие города Донбасса? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Славянск и Краматорск – являются ключевыми для планов оккупантов

Военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире "Украинского радио", что российское командование перебрасывает дополнительные силы по разным направлениям для наступления в Донецкой области, что является их стратегической целью с апреля 2022 года. При этом враг вынужден снижать боевую активность на других участках фронта, чтобы добиться поставленных целей.

Эксперт считает, что главной целью российских оккупантов остается Славянско-Краматорская агломерация. Армия РФ стремится продвинуться в этом направлении, независимо от того, будет ли это через Лиман, или в район Дружковки.

Сергей Грабский говорит, Славянск и Краматорск – это важный укрепленный район для украинских войск. По его словам, потеря этих городов может значительно усложнить ситуацию. В частности, создать угрозу юго-востоку Харьковской области.

Грабский считает, что следующим логистическим хабом после Краматорска и Славянска может стать Изюм, откуда враг сможет наступать на Харьков и даже на Полтаву. Именно поэтому эти два города являются ключевыми для планов оккупантов.

Ближайшие 2-3 месяца нас ждет решающая битва

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Radio NV" заявил, что украинским защитникам удалось выстроить в Покровске достаточно мощную оборону, чтобы удерживать город в течение длительного времени.

"К сожалению, ценой города Покровск. Потому что его как города практически не существует. Оно все является полем боя. Но ценой города Покровск, мы сделали его непроходимым для россиян. Они дошли до Покровска в мае или июне прошлого года. Они уперлись в него, как там, увидеть Покровск и умереть. Мне кажется, что там они вряд ли прорвутся", — сказал Дикий.

В то же время он добавил, что для россиян политически крайне важно оккупировать всю Донецкую область до конца 2025 года. Он отметил, что ключевым для этого является не оккупация Покровска, а захват россиянами густонаселенной агломерации Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка.

По словам эксперта, эти четыре города для россиян критически важны. И они будут прощупывать, с какой стороны можно туда подступиться. В Часовом Яру и Покровске у россиян все провалилось. Но не значит, что они от этой агломерации отцепились. Поэтому в ближайшие 2-3 месяца нас ждет решающая битва за эту агломерацию. Враг бросит основные свои ресурсы, чтобы в конце концов дожать эти четыре города.

Эксперт отметил, что россияне будут пытаться дойти до города не только со стороны Покровска и Доброполья, но и пытаться подступиться к нему с других направлений.

"И первое, что можно точно спрогнозировать, к сожалению, эти четыре города очень скоро могут стать непригодными для жизни. Нормальной жизни там нет уже, но жизнь как таковая там реально пока есть. Но я боюсь, что у россиян достаточно ресурса, чтобы там сделать эти города эвакуированными. Но достаточно ли у них ресурса, чтобы сделать эти города разрушенными и оккупированными — осень покажет", — отметил Дикий.

