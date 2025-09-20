Захват каких городов откроет РФ путь на Харьков и Полтаву: когда начнется решающая битва

Рубрики
Несмотря на то, что враг бросает все свои силы на захват Покровска, эксперты считают, что ключевой целью Кремля есть захват Краматорска и Славянска? Почему так? Когда нас ждет решающая битва за эти и другие города Донбасса? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире "Украинского радио", что российское командование перебрасывает дополнительные силы по разным направлениям для наступления в Донецкой области, что является их стратегической целью с апреля 2022 года. При этом враг вынужден снижать боевую активность на других участках фронта, чтобы добиться поставленных целей.
Эксперт считает, что главной целью российских оккупантов остается Славянско-Краматорская агломерация. Армия РФ стремится продвинуться в этом направлении, независимо от того, будет ли это через Лиман, или в район Дружковки.
Сергей Грабский говорит, Славянск и Краматорск – это важный укрепленный район для украинских войск. По его словам, потеря этих городов может значительно усложнить ситуацию. В частности, создать угрозу юго-востоку Харьковской области.
Грабский считает, что следующим логистическим хабом после Краматорска и Славянска может стать Изюм, откуда враг сможет наступать на Харьков и даже на Полтаву. Именно поэтому эти два города являются ключевыми для планов оккупантов.
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Radio NV" заявил, что украинским защитникам удалось выстроить в Покровске достаточно мощную оборону, чтобы удерживать город в течение длительного времени.
В то же время он добавил, что для россиян политически крайне важно оккупировать всю Донецкую область до конца 2025 года. Он отметил, что ключевым для этого является не оккупация Покровска, а захват россиянами густонаселенной агломерации Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка.
По словам эксперта, эти четыре города для россиян критически важны. И они будут прощупывать, с какой стороны можно туда подступиться. В Часовом Яру и Покровске у россиян все провалилось. Но не значит, что они от этой агломерации отцепились. Поэтому в ближайшие 2-3 месяца нас ждет решающая битва за эту агломерацию. Враг бросит основные свои ресурсы, чтобы в конце концов дожать эти четыре города.
Эксперт отметил, что россияне будут пытаться дойти до города не только со стороны Покровска и Доброполья, но и пытаться подступиться к нему с других направлений.
