Захоплення яких міст відкриє РФ шлях на Харків та Полтаву: коли розпочнеться вирішальна битва

Незважаючи на те, що ворог кидає всі свої сили на захоплення Покровська, експерти вважають, що ключовою метою Кремля є захоплення Краматорська та Слов'янська? Чому так? Коли на нас чекає вирішальна битва за ці та інші міста Донбасу? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Слов'янськ та Краматорськ – є ключовими для планів окупантів.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначив в ефірі "Українського радіо", що російське командування перекидає додаткові сили з різних напрямків для наступу на Донеччині, що є їхньою стратегічною метою з квітня 2022 року. При цьому ворог змушений знижувати бойову активність на інших ділянках фронту, щоб досягти поставленої мети.

Експерт вважає, що головною метою російських окупантів залишається Слов'янсько-краматорська агломерація. Армія РФ прагне просунутися у цьому напрямі, незалежно від того, чи це буде через Лиман, чи в район Дружківки.

Сергій Грабський каже, Слов'янськ та Краматорськ – це важливий укріплений район для українських військ. За його словами, втрата цих міст може значно ускладнити ситуацію. Зокрема створити загрозу південному сходу Харківської області.

Грабський вважає, що наступним логістичним хабом після Краматорська та Слов'янська може стати Ізюм, звідки ворог зможе наступати на Харків та навіть на Полтаву. Саме тому ці два міста є ключовими для планів окупантів.

Найближчі 2-3 місяці на нас чекає вирішальна битва

Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі "Radio NV" заявив, що українським захисникам вдалося вишикувати в Покровську досить потужну оборону, щоб утримувати місто протягом тривалого часу.

"На жаль, ціною міста Покровськ. Тому що його як міста практично не існує. Воно все є полем бою. Але ціною міста Покровськ, ми зробили його непрохідним для росіян. Вони дійшли до Покровська в травні чи червні минулого року. Вони вперлися в нього, як там, побачити Покровськ та померти. Мені здається, що там вони навряд чи прорвуться", — сказав Дикий.

Водночас, він додав, що для росіян політично вкрай важливо окупувати всю Донецьку область до кінця 2025 року. Він наголосив, що ключовим для цього є не окупація Покровська, а захоплення росіянами густонаселеної агломерації Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка.

За словами експерта, ці чотири міста для росіян є критично важливими. І вони промацуватимуть, з якого боку можна туди підступитися. У Часовому Яру та Покровську у росіян все провалилося. Але це не означає, що вони від цієї агломерації відчепилися. Тому в найближчі 2-3 місяці на нас чекає вирішальна битва за цю агломерацію. Ворог покине основні свої ресурси, щоб зрештою дотиснути ці чотири міста.

Експерт зазначив, що росіяни намагатимуться дійти до міста не лише з боку Покровська та Добропілля, а й намагатимуться підступитися до нього з інших напрямків.

"І перше, що можна точно спрогнозувати, на жаль, ці чотири міста дуже скоро можуть стати непридатними для життя. Нормального життя там немає вже, але життя як таке там реально поки є. Але я боюся, що в росіян достатньо ресурсу, щоб там зробити ці міста евакуйованими. Але чи достатньо в них ресурсу, щоб зробити ці міста зруйнованими та окупованими — осінь покаже", — зазначив Дикий.

