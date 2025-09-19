Начался новый этап войны: где РФ попытается прорвать фронт

Россия готовит новые атаки, но их летние наступления уже провалились. Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны сорвали две операции врага и имеют успехи на третьем направлении. Издание "Комментарии" разбиралось, какие именно участки фронта Москва пытается прорвать.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Летом россияне стратегическую свою задачу не выполнили по оккупации Константиновки и Покровска

Военный аналитик Андрей Крамаров в эфире Radio NV заявил, что во время летней наступательной кампании российское командование не ставило цель захватить Сумы, а лишь хотело оттянуть на это направление наши войска.

"Просто в какой-то момент они поняли, что те усилия, которые они применяют на этом направлении, не приносят им желаемого эффекта по растягиванию ресурсов Сил обороны Украины. Поэтому нахождение того количества личного состава, наверное, их командование считает, что на других ключевых направлениях оно будет эффективнее", — сказал Крамаров.

Он добавил, что на фоне этого Россия перебросила свои войска из Сумской области в район Купянска, где у них есть более важная задача — захват Купянска-Узлового. В то же время эксперт отметил, что сейчас для россиян приоритетной остается именно Донецкая область.

"Летом россияне стратегическую свою задачу не выполнили по оккупации Константиновки и Покровска. Сейчас мы перешли на новый этап войны. На юге также пытались, как и на севере, растянуть наши силы и ресурсы. Делая определенные маневры, имитируя попытки подготовки активных наступательных действий в Херсонской, Запорожской области", — пояснил Крамаров.

Эксперт отметил, что сейчас россияне отказались от попыток проводить отвлекающие маневры, чтобы растянуть Силы обороны Украины. Поэтому они перебросили свои силы и ресурсы из Запорожской области в Донецкую область.

"Продолжается давление на Покровск, Константиновку. И есть попытки прорваться в Славянск со стороны Лимана. Я так понимаю, президент как раз говорил о еще одном наступлении, которое сейчас в Донецкой области надо остановить", — добавил Крамаров.

Покровско-Мирноградское направление – приоритетное для РФ

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что приоритетным направлением российской агрессии является Покровско-Мирноградское, где враг стремится прорваться к Славянску и Краматорску. По его словам, в отчетах Генштаба РФ этот район уже обозначен как "захваченный", что создает политическое давление на российское командование. Поэтому Россия активно перебрасывает войска на это направление, усиливая наступательные действия.

"Это можно объяснить тем, что когда Герасимов, начальник Генштаба РФ, презентовал отчет своей деятельности Путину, у него на карте этот район уже был закрашен очень глубоким красным цветом. Причем очень далеко и очень широко. И сейчас это надо подтверждать, а тенденции достаточно нехорошие для россиян в этом районе складываются", — отметил эксперт.

