Начался новый этап войны: где РФ попытается прорвать фронт

Кравцев Сергей
Россия готовит новые атаки, но их летние наступления уже провалились. Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны сорвали две операции врага и имеют успехи на третьем направлении. Издание "Комментарии" разбиралось, какие именно участки фронта Москва пытается прорвать.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный аналитик Андрей Крамаров в эфире Radio NV заявил, что во время летней наступательной кампании российское командование не ставило цель захватить Сумы, а лишь хотело оттянуть на это направление наши войска.
Он добавил, что на фоне этого Россия перебросила свои войска из Сумской области в район Купянска, где у них есть более важная задача — захват Купянска-Узлового. В то же время эксперт отметил, что сейчас для россиян приоритетной остается именно Донецкая область.
Эксперт отметил, что сейчас россияне отказались от попыток проводить отвлекающие маневры, чтобы растянуть Силы обороны Украины. Поэтому они перебросили свои силы и ресурсы из Запорожской области в Донецкую область.
Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что приоритетным направлением российской агрессии является Покровско-Мирноградское, где враг стремится прорваться к Славянску и Краматорску. По его словам, в отчетах Генштаба РФ этот район уже обозначен как "захваченный", что создает политическое давление на российское командование. Поэтому Россия активно перебрасывает войска на это направление, усиливая наступательные действия.
