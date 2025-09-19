Почався новий етап війни: де РФ спробує прорвати фронт

Рубрики
Кравцев Сергей
Росія готує нові атаки, але їхні літні настання вже провалилися. Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони зірвали дві операції ворога та мають успіхи на третьому напрямку. Видання "Коментарі" розбиралося, які саме ділянки фронту Москва намагається прорвати.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Військовий аналітик Андрій Крамаров в ефірі Radio NV заявив, що під час літньої наступальної кампанії російське командування не ставило за мету захопити Суми, а лише хотіло відтягнути на цей напрямок наші війська.
Він додав, що на тлі цього Росія перекинула свої війська із Сумської області до району Куп'янська, де мають важливіше завдання — захоплення Куп'янська-Вузлового. Водночас, експерт зазначив, що зараз для росіян пріоритетною залишається саме Донецька область.
Експерт зазначив, що зараз росіяни відмовилися від спроб проводити відволікаючі маневри, щоб розтягнути Сили оборони України. Тому вони перекинули свої сили та ресурси із Запорізької області до Донецької області.
Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь заявив, що пріоритетним напрямом російської агресії є Покровсько-Мирноградське, де ворог прагне прорватися до Слов'янська та Краматорська. За його словами, у звітах Генштабу РФ цей район уже позначений як "захоплений", що створює політичний тиск на російське командування. Тому Росія активно перекидає війська цей напрям, посилюючи наступальні дії.
