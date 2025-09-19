Почався новий етап війни: де РФ спробує прорвати фронт

Росія готує нові атаки, але їхні літні настання вже провалилися. Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони зірвали дві операції ворога та мають успіхи на третьому напрямку. Видання "Коментарі" розбиралося, які саме ділянки фронту Москва намагається прорвати.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Влітку росіяни стратегічне своє завдання не виконали по окупації Костянтинівки та Покровська.

Військовий аналітик Андрій Крамаров в ефірі Radio NV заявив, що під час літньої наступальної кампанії російське командування не ставило за мету захопити Суми, а лише хотіло відтягнути на цей напрямок наші війська.

"Просто в якийсь момент вони зрозуміли, що ті зусилля, які вони застосовують на цьому напрямку, не приносять їм бажаного ефекту щодо розтягування ресурсів Сил оборони України. Тому знаходження тієї кількості особового складу, напевно, їхнє командування вважає, що на інших ключових напрямках воно буде ефективнішим", — сказав Крамаров.

Він додав, що на тлі цього Росія перекинула свої війська із Сумської області до району Куп'янська, де мають важливіше завдання — захоплення Куп'янська-Вузлового. Водночас, експерт зазначив, що зараз для росіян пріоритетною залишається саме Донецька область.

"Влітку росіяни стратегічну свою задачу не виконали з окупації Костянтинівки та Покровська. Зараз ми перейшли на новий етап війни. На півдні також намагалися, як і на півночі, розтягнути наші сили та ресурси. Роблячи певні маневри, імітуючи спроби підготовки активних наступальних дій у Херсонській, Запорізькій області", – пояснив Крамаров.

Експерт зазначив, що зараз росіяни відмовилися від спроб проводити відволікаючі маневри, щоб розтягнути Сили оборони України. Тому вони перекинули свої сили та ресурси із Запорізької області до Донецької області.

"Продовжується тиск на Покровськ, Костянтинівку. І є спроби прорватися до Слов'янська з боку Лимана. Я так розумію, президент якраз говорив про ще один наступ, який зараз на Донеччині треба зупинити", — додав Крамаров.

Покровсько-Мирноградський напрямок – пріоритетний для РФ

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь заявив, що пріоритетним напрямом російської агресії є Покровсько-Мирноградське, де ворог прагне прорватися до Слов'янська та Краматорська. За його словами, у звітах Генштабу РФ цей район уже позначений як "захоплений", що створює політичний тиск на російське командування. Тому Росія активно перекидає війська цей напрям, посилюючи наступальні дії.

"Це можна пояснити тим, що коли Герасимов, начальник Генштабу РФ, презентував звіт своєї діяльності Путіну, в нього на карті цей район вже був зафарбованим дуже глибоким червоним кольором. Причому дуже далеко і дуже широко. І зараз це треба підтверджувати, а тенденції досить нехороші для росіян в цьому районі складаються", — зазначив експерт.

