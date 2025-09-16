РФ приближается к захвату важного населенного пункта на Донбассе: о чем предупредили в DeepState

Рубрики
Кравцев Сергей
В поселке Ямполь на юго-востоке от Лимана, российские захватчики, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться, обстреливают позиции украинских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мониторинговый аналитический канал DeepState.
Наступление России. Фото: DeepState
Аналитики проекта отметили, что россиянам удалось проникнуть в Ямполь, но Силы Обороны сразу начали на них охоту.
Эксперты добавили, что фиксация противника в районе Ямполя была неоднократной, он нашел место, чтобы пробираться к поселку. В связи с этим, как отметили аналитики, стоит ожидать увеличения активности в направлении этого населенного пункта.
