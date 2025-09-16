РФ приближается к захвату важного населенного пункта на Донбассе: о чем предупредили в DeepState

В поселке Ямполь на юго-востоке от Лимана, российские захватчики, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться, обстреливают позиции украинских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мониторинговый аналитический канал DeepState.

Наступление России. Фото: DeepState

"Очередное нарушение норм международного права со стороны россиян, которые в гражданской одежде ведут огонь из автомата", — говорится в сообщении.

Аналитики проекта отметили, что россиянам удалось проникнуть в Ямполь, но Силы Обороны сразу начали на них охоту.

"Враг прячется в домах, подвалах, погребах. В работе по противнику очень мешают гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта, а россияне, пользуясь этим прячутся в самих домах", — сообщил проект.

Эксперты добавили, что фиксация противника в районе Ямполя была неоднократной, он нашел место, чтобы пробираться к поселку. В связи с этим, как отметили аналитики, стоит ожидать увеличения активности в направлении этого населенного пункта.

"Оккупанты нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, которые находятся восточнее от него. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия", — сообщили аналитики.

