Пошли вперед: DeepState назвал населенные пункты, где Силы обороны отбросили врага

Украинские защитники зачистили от врага населенный пункт в Донецкой области и еще в нескольких – отбросили противника. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные аналитического мониторингового проекта "DeepState".

Бои в Донецкой области. Фото: DeepState

"Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разиного, Золотого Колодца и в Новоторецком", – говорится в отчете.

Вместе с тем, отмечают в сообщении аналитики DeepState, противник продолжил продавливать оборону ВСУ в Серебрянском лесничестве.

Стоит отметить, что, потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Эту информацию подтверждал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сумской области российские оккупанты продвинулись вблизи села Юнаковка. Через это село проходит трасса "Сумы – Юнаковка – Курск", которая обеспечивает логистику для украинских войск в Курской области. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – видеокадры, на которых показан российский триколор в городе Купянск, являются элементами российской пропаганды. При этом, есть основания полагать, что ситуация вокруг города будет обостряться. Об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Аналитики изучили ситуацию в городе. Они объяснили, что на видео был зафиксирован оккупант с флагом на окраине города. Там он находился беспрепятственно некоторое время. Но интересен тот факт, что сама съемка видео велась с разных точек и все из них в серой зоне.



