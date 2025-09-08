logo

BTC/USD

111024

ETH/USD

4296.97

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пошли вперед: DeepState назвал населенные пункты, где Силы обороны отбросили врага
commentss НОВОСТИ Все новости

Пошли вперед: DeepState назвал населенные пункты, где Силы обороны отбросили врага

Тем не менее, враг все же продвинулся в Серебрянском лесничестве

8 сентября 2025, 06:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники зачистили от врага населенный пункт в Донецкой области и еще в нескольких – отбросили противника. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные аналитического мониторингового проекта "DeepState".

Пошли вперед: DeepState назвал населенные пункты, где Силы обороны отбросили врага

Бои в Донецкой области. Фото: DeepState

"Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разиного, Золотого Колодца и в Новоторецком", – говорится в отчете.

Вместе с тем, отмечают в сообщении аналитики DeepState, противник продолжил продавливать оборону ВСУ в Серебрянском лесничестве.

Стоит отметить, что, потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Эту информацию подтверждал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сумской области российские оккупанты продвинулись вблизи села Юнаковка. Через это село проходит трасса "Сумы – Юнаковка – Курск", которая обеспечивает логистику для украинских войск в Курской области. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – видеокадры, на которых показан российский триколор в городе Купянск, являются элементами российской пропаганды. При этом, есть основания полагать, что ситуация вокруг города будет обостряться. Об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Аналитики изучили ситуацию в городе. Они объяснили, что на видео был зафиксирован оккупант с флагом на окраине города. Там он находился беспрепятственно некоторое время. Но интересен тот факт, что сама съемка видео велась с разных точек и все из них в серой зоне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22443
Теги:

Новости

Все новости