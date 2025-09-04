Оккупанты вновь зашли в крупный город на Харьковщине: что говорят в DeepState

Видеокадры, на которых показан российский триколор в городе Купянск, являются элементами российской пропаганды. При этом, есть основания полагать, что ситуация вокруг города будет обостряться. Об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Купянск. Фото: из открытых источников

Аналитики изучили ситуацию в городе. Они объяснили, что на видео был зафиксирован оккупант с флагом на окраине города. Там он находился беспрепятственно некоторое время. Но интересен тот факт, что сама съемка видео велась с разных точек и все из них в серой зоне.

При этом аналитики обратили внимание, что хотя 10 корпус позже показал кадры уничтожения некоторых оккупантов на северных окраинах города в серой зоне, но делать выводы полного уничтожения врага довольно рано.

В проекте успокоили, что наличие противника на северных окраинах Купянска не является победой РФ. Россияне постоянно пытаются просачиваться в город и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения.

В проекте отметили, украинские защитники пытаются не допустить прорыв противника, но преимущество врага в пехоте сказывается.

В общем аналитики отметили, что данная история с российским флагом не единичный случай и ситуация имеет более масштабный характер.

"Сейчас осуществляются активные попытки штурмовых действий группами пехоты россиян, которые своими усилиями пытаются остановить украинские военные", — говорится в сообщении.

Аналитики предупредили, что в сентябре разговоры о Купянске будут часто фигурировать как в сводках Генштаба, так и в СМИ, потому что противник приблизился вплотную и активно прощупывает слабые места, которые он уже в некоторой степени обнаружил, а развивать успехи они берутся мгновенно.

Читайте также на портале "Комментарии" — враг пытается пехотой проникать в лес возле Филиала на Днепропетровщине, чтобы дальше двигаться в деревню. Несколько групп россиян уже уничтожены, зачистки продолжаются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.



