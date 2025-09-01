Враг пытается пехотой проникать в лес возле Филиала на Днепропетровщине, чтобы дальше двигаться в деревню. Несколько групп россиян уже уничтожены, зачистки продолжаются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState .

Россияне пытаются закрепиться в лесу на Днепропетровщине, – DeepState

"По ситуации в Дачном – враг не имеет контроля в населенном пункте. Фактически села как такового и так нет, пару домов и все. Но Силам Обороны удается контролировать и это, а также подходы к Дачному. Кац*п присутствует в лесу южнее села, а также в лесополосе на админгранице областей", – пишут в DeepState.

Там подчеркивают, что основное внимание противника сейчас западнее – на Филие. Враг постоянно пробует пехотой забираться в лес, закрепляться там и насыщаться, чтобы дальше двигаться в село.

"Уже было уничтожено несколько просочившихся групп и подобные зачистки продолжаются постоянно. Самое главное — не дать кац*пам занять лес, ведь выбить его оттуда будет практически невозможно, а это создаст дальнейшие неблагоприятные последствия. Иногда кац*пы могут забегать в село и поднимать флаг. Возникает логичный вопрос — если гш рф контролирует село, то зачем еженедельно бегает туда с флагом?" – добавляют в DeepState.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" прокомментировал последние события на Добропольском направлении, в частности в районе Малиновки, где произошли интенсивные штурмы противника.

По его словам, эти атаки могут быть либо элементом "прогрева", либо началом реализации более масштабных замыслов российских войск. По всей видимости, враг стремится восстановить утраченные позиции на выступлении и пытается развить дальнейшее наступление.