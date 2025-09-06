Тревожный сигнал: в DeepState говорят о продвижении РФ сразу в трех областях

В Сумской области российские оккупанты продвинулись вблизи села Юнаковка. Через это село проходит трасса "Сумы – Юнаковка – Курск", которая обеспечивает логистику для украинских войск в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState.

Наступление России. Фото: DeepState

Кроме того, противник продвинулся в Серебрянском лесу в Луганской области и возле села Снежное в Днепропетровской области.

"Враг продвинулся в Юнаковке, Серебрянском лесничестве и вблизи Снежного", – говорится в сообщении аналитиков.

При этом спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона сообщил, что российские войска постепенно отводят подразделения из Сумской области. В частности, на направлениях Хотинской и Юнаковской громад, где враг раньше пытался прорвать оборону ВСУ, активность оккупантов существенно снизилась.

Представитель ГПСУ отметил, подразделения Украины, которые держат этот рубеж, говорят, что атак стало гораздо меньше, чем в начале.

"Враг постепенно отводит свои накопленные силы по этому направлению, перебрасывая их в том числе и на юг", — уточнил Демченко.

В британской разведке отметили, перегруппировка связана с попыткой усилить наступательный потенциал оккупантов на приоритетных направления, включая Донецкую область.



