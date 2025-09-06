logo

Россияне отводят войска от одной из областей: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне отводят войска от одной из областей: что известно

Подразделения Госпогранслужбы, защищающие страну в пределах Сумской области, отмечают уменьшение количества атак врага

6 сентября 2025, 14:56
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска постепенно отводят подразделения из Сумской области. В частности, на направлениях Хотинской и Юнаковской громад, где враг раньше пытался прорвать оборону ВСУ, активность оккупантов существенно снизилась. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Россияне отводят войска от одной из областей: что известно

Российские войска. Фото: из открытых источников

Представитель ГПСУ отметил, подразделения Украины, которые держат этот рубеж, говорят, что атак стало гораздо меньше, чем в начале.

"Враг постепенно отводит свои накопленные силы по этому направлению, перебрасывая их в том числе и на юг", — уточнил Демченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское военное командование активно перебрасывает свои подразделения в Донецкую область, готовясь к осеннему наступлению. Особенно это касается "элитных" подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск (ВДВ), прибывших с севера Сумской области и Херсонского направления. Что сейчас происходит в Донецкой области? Какая картина вырисовывается? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская военная активность снизилась в Харьковской и Сумской областях. Части сухопутных войск РФ перебрасываются на другие участки фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Х (Twitter).

В британской разведке отметили, перегруппировка связана с попыткой усилить наступательный потенциал оккупантов на приоритетных направления, включая Донецкую область. Открытые источники подтверждают, что за последние два дня украинские войска успешно провели контратаки к западу от Купянска. Этот город остается важным логистическим узлом в Харьковской области.




