Россияне отводят войска от одной из областей: что известно

Российские войска постепенно отводят подразделения из Сумской области. В частности, на направлениях Хотинской и Юнаковской громад, где враг раньше пытался прорвать оборону ВСУ, активность оккупантов существенно снизилась. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Представитель ГПСУ отметил, подразделения Украины, которые держат этот рубеж, говорят, что атак стало гораздо меньше, чем в начале.

"Враг постепенно отводит свои накопленные силы по этому направлению, перебрасывая их в том числе и на юг", — уточнил Демченко.

В британской разведке отметили, перегруппировка связана с попыткой усилить наступательный потенциал оккупантов на приоритетных направления, включая Донецкую область. Открытые источники подтверждают, что за последние два дня украинские войска успешно провели контратаки к западу от Купянска. Этот город остается важным логистическим узлом в Харьковской области.



