Почему Путин срочно перебрасывает войска в Донецкую область: какая ситуация вырисовывается

Российское военное командование активно перебрасывает свои подразделения в Донецкую область, готовясь к осеннему наступлению. Особенно это касается "элитных" подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск (ВДВ), прибывших с севера Сумской области и Херсонского направления. Что сейчас происходит в Донецкой области? Какая картина вырисовывается? Издание "Комментарии" разбиралосьв этой теме, собрав мнения экспертов.

Враг не оставляет своих надежд охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию

Военный аналитик Денис Попович в эфире на "Radio NV" заявил, что накануне стало известно, что украинские защитники освободили населенный пункт Новоэкономичное под Покровском и это может свидетельствовать о более масштабных планах украинских защитников.

"Там интересная история вырисовывается. Не хочу ничего прогнозировать. Если удастся срезать эту Добропольскую клешню – это одно. Это прорыв на Доброполье. А там может быть интереснее, даже этот угол, это продвижение с севера на Мирноград, удастся его сбить. Я имею в виду Новоторецкое, Федоровку, Суворово и так далее. Здесь в более широком виде. Я говорю вообще об этой стороне, которая пытается охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию с севера. Этот тактический успех — он создает именно такие перспективы", — сказал Попович.

В то же время эксперт отметил, что с подобными прогнозами следует быть осторожным. Поскольку российские захватчики снимают части и подразделения десантных войск и морской пехоты, в частности с Сумского направления и перебрасывают их в Донецкую область.

По словам эксперта, эти части и подразделения очень потрепаны в боях, они не укомплектованы полностью в результате потерь. Но они сейчас перебрасывают подкрепление, чтобы усилить штурмовые действия в Донецкой области. Поэтому одно дело – это наши тактические успехи, а другое дело, что враг не оставляет своих надежд охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию, выполнить свои планы на лето.

Покровское направление стало эпицентром штурмовой деятельности как направление главного удара

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков отметил, что Часов Яр в Донецкой области является ключевым узлом обороны, через который вооруженные силы противника будут давить на Дружковку и Славянско-Краматорский укрепрайон с Юга, а также на Константиновку с Севера. ВСУ отбивают штурмы, но давление лишь усиливается.

Эксперт говорит, что, если оккупанты прорвут оборону Часового Яра, это создаст угрозу для всей линии от Торецка до Славянска.

Как рассказывает эксперт, противник пытается окружить Константиновку с 3 сторон, чтобы разблокировать выход на Славянск и усилить давление западнее Часового Яра, но ВСУ удерживают оборону, особенно в районах Яблоневки, Александро-Калинового и Часового Яра, где идут тяжелейшие бои. По его словам, эти ненаселенные пункты играют роль опорных узлов, препятствующих продвижению противника. россияне же, констатирует эксперт, стремятся прорваться к Славянску через Константиновку, а также решить политическую задачу – занять крупный населенный пункт Донецкой области.

Покровское направление, подчеркивает Олег Стариков, стало эпицентром штурмовой деятельности как направление главного удара, российские силы ведут массированные штурмы, но ВСУ удерживают оборону, применяя маневренную тактику, дроны-камикадзе, артиллерию и нанося удары по тылам противника.

