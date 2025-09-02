Путин дал новые указания: куда теперь РФ перебрасывает войска на фронте

Российская военная активность снизилась в Харьковской и Сумской областях. Части сухопутных войск РФ перебрасываются на другие участки фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Х (Twitter).

Российские войска. Фото: из открытых источников

В британской разведке отметили, перегруппировка связана с попыткой усилить наступательный потенциал оккупантов на приоритетных направления, включая Донецкую область.

Открытые источники подтверждают, что за последние два дня украинские войска успешно провели контратаки к западу от Купянска. Этот город остается важным логистическим узлом в Харьковской области.

Отмечается, что за последние десять дней российские войска продвинулись и ведут бои в Сребрянском лесу на севере Донецкой области. Они закрепились вдоль реки Северский Донец, которая служит естественным оборонительным барьером.

Британские специалисты указывают, что россияне используют лес как прикрытие от ударов беспилотников и продвигаются к Ямполю, расположенному в 10 км западнее.

В Минобороны говорят, что, если российские войска захватят Ямполь, этот населенный пункт может стать плацдармом для дальнейших атак на Лиман.

Город является ключевым железнодорожным узлом и расположен всего в 9 км от Ямполя.

Таким образом, удержание линии в этом районе остается ключевым для украинских защитников.

По данным британской разведки, Покровск остается главным приоритетом России на фронте. Именно здесь фиксируется наибольшее количество атак по сравнению с другими участками.

Российские силы применяют разные методы, включая атаки мотоциклетных групп и мелких подразделений, пытающихся проникнуть в украинские позиции, отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Институт изучения войны (ISW) опубликовал новый отчет, в котором заявил, что Россия концентрирует силы для масштабного наступления на Донбассе осенью 2025 года. Аналитики прогнозируют, что главной целью Кремля станет попытка захватить остальную часть Донецкой области, минуя украинский оборонный пояс.



