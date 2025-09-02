В США предупредили о подготовке РФ к новому наступлению осенью: какая главная цель

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал новый отчет, в котором заявил, что Россия концентрирует силы для масштабного наступления на Донбассе осенью 2025 года. Аналитики прогнозируют, что главной целью Кремля станет попытка захватить остальную часть Донецкой области, минуя украинский оборонный пояс.

Россия готовит новое осеннее наступление. Фото из открытых источников

По данным ISW, российское военное командование передислоцировало "элитные" подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск (ВДВ) в Донецкую область. В частности, 155-я и 40-я бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот), 177-й полк морской пехоты (Каспийская флотилия), элементы 11-й отдельной бригады ВДВ и 76-й дивизии ВДВ.

Эти подразделения ранее действовали на севере Сумщины и Херсонском направлении, но теперь их срочно перебросили на восток в районы Доброполья, Покровска и Константиновки. Отдельно аналитики отмечают, что 70-й мотострелковый полк (42-я мотострелковая дивизия) из Херсонской области переместили поближе к Бахмуту, вероятно, для усиления атак в направлении Северска.

ISW считает, что Кремль снижает интенсивность операций на разных направлениях, чтобы сосредоточить ресурсы на Донбассе.

"Сообщения о передислокации свидетельствуют о том, что российское наступление осенью 2025 года будет сосредоточено на усилиях по захвату остальной части Донецкой области, в частности в районах Доброполья, Покровска и Константиновки", — говорится в отчете Института изучения войны.

Однако аналитики отмечают, что даже последующие наступления на Покровском направлении не принесли России быстрых результатов. Несмотря на огромные человеческие и технические потери, прогресс остается минимальным.

" Российские войска активизировали усилия по обходу Покровска, продвижению в Доброполье и обходу крепостного пояса Донецкой области Украины с запада… Российское наступление осенью 2024 года также было сосредоточено на наступательных операциях на Покровском направлении, что демонстрирует медленный прогресс России в достижении своих целей на поле боя с огромными человеческими и материальными потерями", — заключает ISW.

