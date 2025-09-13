Россияне вновь заходят в деоккупированный город: тревожные подробности от DeepState

Российские захватчики в третий раз после случаев возле Суджи и в Авдеевке использовали трубы для просачивания своих групп. Теперь враг через газовую трубу преодолевает Оскол и заходит в Купянск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Россияне заходят в Купянск. Фото: DeepState

"Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии", – отмечают эксперты.

Отмечается, что таким образом организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги.

По данным DeepState, в самом Купянске уже есть позиции для взлета российских пилотов FPV.

Также сообщают, что проблемой является отсутствие принудительной эвакуации местных жителей, которые находятся в одних домах с противником, из-за чего нельзя осуществлять поражение.

Читайте также на портале "Комментарии" — пошли вперед: DeepState назвал населенные пункты, где Силы обороны отбросили врага.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Сумской области российские оккупанты продвинулись вблизи села Юнаковка. Через это село проходит трасса "Сумы – Юнаковка – Курск", которая обеспечивает логистику для украинских войск в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState.



