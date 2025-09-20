logo

Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState раскрыли детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState раскрыли детали

Россияне имеют продвижение в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской области

20 сентября 2025, 15:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска продвинулись на трёх направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данным мониторингового аналитического проекта DeepState, 

Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState раскрыли детали

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, зафиксировано продвижение врага вблизи населённых пунктов: Катериновка (Краматорский район, Донецкая область), Новониколаевка (Синельниковский район, Днепропетровская область), Новоивановка (Пологовский район, Запорожская область).

На данный момент нет информации о масштабах продвижения и размере захваченной территории. Тем временем медиа пишут, что Украина потеряла ещё 8,4 кв. км.

Читайте также на портале "Комментарии" — в поселке Ямполь на юго-востоке от Лимана, российские захватчики, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться, обстреливают позиции украинских военных. Об этом сообщил мониторинговый аналитический канал DeepState

Также издание "Комментарии" сообщало – военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире "Украинского радио", что российское командование перебрасывает дополнительные силы по разным направлениям для наступления в Донецкой области, что является их стратегической целью с апреля 2022 года. При этом враг вынужден снижать боевую активность на других участках фронта, чтобы добиться поставленных целей. 

Эксперт считает, что главной целью российских оккупантов остается Славянско-Краматорская агломерация. Армия РФ стремится продвинуться в этом направлении, независимо от того, будет ли это через Лиман, или в район Дружковки.

Ранее "Комментарии" писали – российские захватчики в третий раз после случаев возле Суджи и в Авдеевке использовали трубы для просачивания своих групп. Теперь враг через газовую трубу преодолевает Оскол и заходит в Купянск. Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22499
