Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState раскрыли детали

Российские оккупационные войска продвинулись на трёх направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данным мониторингового аналитического проекта DeepState,

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, зафиксировано продвижение врага вблизи населённых пунктов: Катериновка (Краматорский район, Донецкая область), Новониколаевка (Синельниковский район, Днепропетровская область), Новоивановка (Пологовский район, Запорожская область).

На данный момент нет информации о масштабах продвижения и размере захваченной территории. Тем временем медиа пишут, что Украина потеряла ещё 8,4 кв. км.

Эксперт считает, что главной целью российских оккупантов остается Славянско-Краматорская агломерация. Армия РФ стремится продвинуться в этом направлении, независимо от того, будет ли это через Лиман, или в район Дружковки.

