Новий удар по Росії: після атаки дронів велика пожежа в порту Усть-Луга

У ніч проти 29 березня безпілотники атакували російський порт Усть-Луга в Ленінградській області. Після ударів на території об’єкта виникла пожежа, яку російські служби намагалися ліквідувати до ранку. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

Дрони атакували порт Усть-Луга в Росії. Фото з відкритих джерел

Олександр Дрозденко заявив, що під час атаки дронів російська протиповітряна оборона нібито збила 31 безпілотник. Водночас у самому порту Усть-Луга зафіксували пошкодження інфраструктури та займання. Російська влада стверджує, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Це вже не перший удар по стратегічному об’єкту за останній тиждень. За даними російських телеграм-каналів, безпілотники атакують Ленінградську область п’яту ніч поспіль. Раніше повідомлялося про удари по Усть-Лузі 25 та 27 березня, коли також виникали пожежі на території порту.

У Силах оборони України раніше називали нафтовий термінал Усть-Луги одним із ключових логістичних центрів російського експорту нафти та нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Через цей порт Росія транспортує сировину, зокрема за допомогою "тіньового флоту".

Під час попередніх атак безпілотники влучали у виробничі потужності газової компанії "Новатек", яка є найбільшим виробником скрапленого природного газу в Росії. Підприємство перебуває під санкціями Європейського Союзу та США ще з 2014 року.

Попри регулярні атаки, Москва продовжує розбудову порту Усть-Луга. Російська влада планує перетворити його на один з найбільших морських портів країни та головний енергетичний хаб на Балтійському морі.

