Росіяни просто в шоці: Україна уразила ключовий НПЗ РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни просто в шоці: Україна уразила ключовий НПЗ РФ

Сили оборони України уточнили результати удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ у Кірішах

27 березня 2026, 13:46
Ткачова Марія

Сили оборони України уточнили результати ураження нафтопереробного заводу "Кірішський" у Ленінградській області Росії, який є одним із найбільших у країні.

Ураження НПЗ рф у Кірішах

За оновленими даними, підтверджено пошкодження низки ключових технологічних об’єктів підприємства. Зокрема, йдеться про установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6.

Також зафіксовано ураження об’єктів, пов’язаних із виробництвом нафтових бітумів, а також установок гідроочистки та газофракціонування.

Як зазначається, удар по цьому об’єкту було завдано 26 березня 2026 року. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні Росії нафтопродуктами, зокрема паливом, яке використовується для потреб армії.

У Силах оборони наголошують, що такі дії є частиною системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації.

Метою подібних операцій є ускладнення логістики та забезпечення російських військ, а також зменшення можливостей ведення бойових дій.

Українська сторона підкреслює, що удари по стратегічних об’єктах триватимуть і надалі, поки Росія не припинить збройну агресію проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російській Астрахані правоохоронці заявили про викриття організованої групи, яка, за даними слідства, заробляла на відправці людей на війну проти України.
За інформацією російських джерел, учасники схеми шукали представників соціально незахищених верств населення, яких змушували або схиляли до підписання контрактів із російською армією. Зазначається, що людей могли незаконно утримувати та направляти до найбільш небезпечних ділянок фронту.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/36561
