Росіяни просто в шоці: Україна уразила ключовий НПЗ РФ

Сили оборони України уточнили результати ураження нафтопереробного заводу "Кірішський" у Ленінградській області Росії, який є одним із найбільших у країні.

Ураження НПЗ рф у Кірішах

За оновленими даними, підтверджено пошкодження низки ключових технологічних об’єктів підприємства. Зокрема, йдеться про установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6.

Також зафіксовано ураження об’єктів, пов’язаних із виробництвом нафтових бітумів, а також установок гідроочистки та газофракціонування.

Як зазначається, удар по цьому об’єкту було завдано 26 березня 2026 року. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні Росії нафтопродуктами, зокрема паливом, яке використовується для потреб армії.

У Силах оборони наголошують, що такі дії є частиною системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації.

Метою подібних операцій є ускладнення логістики та забезпечення російських військ, а також зменшення можливостей ведення бойових дій.

Українська сторона підкреслює, що удари по стратегічних об’єктах триватимуть і надалі, поки Росія не припинить збройну агресію проти України.

