Росіян відправляють в «гарячі точки» заради виплат після загибелі
Росіян відправляють в «гарячі точки» заради виплат після загибелі

У російській Астрахані викрили схему, де людей змушували підписувати контракт із армією РФ заради виплат у разі загибелі

27 березня 2026, 09:01
Ткачова Марія

У російській Астрахані правоохоронці заявили про викриття організованої групи, яка, за даними слідства, заробляла на відправці людей на війну проти України.

Заробіток в Росії на війні проти України

За інформацією російських джерел, учасники схеми шукали представників соціально незахищених верств населення, яких змушували або схиляли до підписання контрактів із російською армією.

Зазначається, що людей могли незаконно утримувати та направляти до найбільш небезпечних ділянок фронту.

Після укладення контрактів чоловіків фіктивно одружували з жінками з числа учасників угруповання. У разі загибелі військових виплати, які в Росії можуть сягати близько 15 мільйонів рублів, розподілялися між членами схеми.

Також повідомляється про можливе використання зв’язків у правоохоронних органах для реалізації цієї діяльності.

За фактом інциденту відкрито кримінальні провадження. Підозрюваних затримано та взято під варту.

Наразі обставини справи встановлюються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський військовий автор Z-каналу "БурятияТакПобедим" заявив про значні щоденні втрати серед особового складу армії РФ та визнав кардинальну зміну характеру сучасної війни.
За його словами, втрати російських військ настільки великі, що щодня можуть сягати рівня цілої бригади. Він також зазначив, що в умовах нинішніх бойових дій цінність життя військовослужбовця суттєво знизилася. Блогер порівнює нинішню війну з попередніми конфліктами, зокрема війнами в Чечні, які, за його словами, мали інший характер ведення бойових дій. Там, як він зазначає, основну роль відігравали стрілецькі бої, розвідка та мінування, а зустріч із технікою була рідкісною.



