Росіян відправляють в «гарячі точки» заради виплат після загибелі

Ткачова Марія
У російській Астрахані правоохоронці заявили про викриття організованої групи, яка, за даними слідства, заробляла на відправці людей на війну проти України.
Заробіток в Росії на війні проти України
За інформацією російських джерел, учасники схеми шукали представників соціально незахищених верств населення, яких змушували або схиляли до підписання контрактів із російською армією.
Зазначається, що людей могли незаконно утримувати та направляти до найбільш небезпечних ділянок фронту.
Після укладення контрактів чоловіків фіктивно одружували з жінками з числа учасників угруповання. У разі загибелі військових виплати, які в Росії можуть сягати близько 15 мільйонів рублів, розподілялися між членами схеми.
Також повідомляється про можливе використання зв’язків у правоохоронних органах для реалізації цієї діяльності.
За фактом інциденту відкрито кримінальні провадження. Підозрюваних затримано та взято під варту.
Наразі обставини справи встановлюються.