Россиян отправляют в «горячие точки» ради выплат после гибели

Ткачова Марія
В российской Астрахани стражи порядка заявили о разоблачении организованной группы, которая, по данным следствия, зарабатывала на отправке людей на войну против Украины.
Заработок в России на войне против Украины
По информации российских источников, участники схемы искали представителей социально незащищенных слоев населения, заставлявших или склонявших к подписанию контрактов с российской армией.
Отмечается, что людей могли незаконно содержать и направлять в наиболее опасные участки фронта.
После заключения контрактов мужчин фиктивно женились на женщинах из числа участников группировки. В случае гибели военных выплат, которые в России могут достигать около 15 миллионов рублей, распределялись между членами схемы.
Также сообщается о возможном использовании связей в правоохранительных органах для реализации этой деятельности.
По факту инцидента возбуждены уголовные производства. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу.
В настоящее время обстоятельства дела устанавливаются.