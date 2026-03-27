Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Россиян отправляют в «горячие точки» ради выплат после гибели
Россиян отправляют в «горячие точки» ради выплат после гибели

В российской Астрахани разоблачили схему, где людей заставляли подписывать контракт с армией РФ ради выплат в случае гибели

27 марта 2026, 09:01
Ткачова Марія

В российской Астрахани стражи порядка заявили о разоблачении организованной группы, которая, по данным следствия, зарабатывала на отправке людей на войну против Украины.

Россиян отправляют в «горячие точки» ради выплат после гибели

Заработок в России на войне против Украины

По информации российских источников, участники схемы искали представителей социально незащищенных слоев населения, заставлявших или склонявших к подписанию контрактов с российской армией.

Отмечается, что людей могли незаконно содержать и направлять в наиболее опасные участки фронта.

После заключения контрактов мужчин фиктивно женились на женщинах из числа участников группировки. В случае гибели военных выплат, которые в России могут достигать около 15 миллионов рублей, распределялись между членами схемы.

Также сообщается о возможном использовании связей в правоохранительных органах для реализации этой деятельности.

По факту инцидента возбуждены уголовные производства. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу.

В настоящее время обстоятельства дела устанавливаются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военный автор Z-канала "БурятияТакПобедим" заявил о значительных ежедневных потерях среди личного состава армии РФ и признал кардинальное изменение характера современной войны.
По его словам, потери российских войск настолько велики, что каждый день могут достигать уровня целой бригады. Он также отметил, что в условиях нынешних боевых действий ценность жизни военнослужащего существенно снизилась. Блогер сравнивает нынешнюю войну с предыдущими конфликтами, в частности, войнами в Чечне, которые, по его словам, имели другой характер ведения боевых действий. Там, как он отмечает, основную роль играли стрелковые бои, разведка и минирование, а встреча с техникой была редкой.



