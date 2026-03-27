Россияне просто в шоке: Украина поразила ключевой НПЗ РФ

Силы обороны Украины уточнили результаты поражения нефтеперерабатывающего завода "Киришский" в Ленинградской области России, являющегося одним из крупнейших в стране.

Поражение НПЗ в Киришах

По обновленным данным, подтверждено повреждение ряда ключевых технологических объектов предприятия. В частности, речь идет об установках первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6.

Также зафиксировано поражение объектов, связанных с производством нефтяных битумов, а также установок гидроочистки и газофракционирования.

Как отмечается, удар по этому объекту был нанесен 26 марта 2026 года. Завод играет важную роль в обеспечении России нефтепродуктами, в частности, топливом, которое используется для нужд армии.

В Силах обороны подчеркивают, что подобные действия являются частью системной работы по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации.

Целью подобных операций является усложнение логистики и обеспечения русских войск, а также уменьшение возможностей ведения боевых действий.

Украинская сторона подчеркивает, что удары по стратегическим объектам будут продолжаться и дальше, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

