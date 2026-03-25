Горить-палає техніка ворожа: у порту Усть-Луга справжнє пекло
Горить-палає техніка ворожа: у порту Усть-Луга справжнє пекло

Експорт російської нафти під прицілом: Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження об'єктів у Ленінградській області

25 березня 2026, 17:48
Недилько Ксения

У ніч на 24 березня Сили оборони України провели масштабну спільну операцію, ціллю якої став один із найважливіших логістичних вузлів ворога — завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області. Цей об'єкт у Балтійському морі є ключовим для експорту російських нафтопродуктів, прибутки від яких фінансують війну.

Горить-палає техніка ворожа: у порту Усть-Луга справжнє пекло

Порт Усь-Луга

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, внаслідок атаки безпілотників на території підприємства спалахнула потужна пожежа. Попередньо відомо про влучання у резервуарний парк та спеціальне обладнання для наливу нафти (стендери). Очевидці повідомляють, що вогонь міг охопити й кілька танкерів, що перебували в порту.

Військове керівництво України наголошує на стратегічній важливості цієї операції:

"Зазначений об’єкт є важливою складовою російської енергетичної інфраструктури та використовується для експорту й транспортування нафтопродуктів, кошти від реалізації яких спрямовуються на забезпечення збройної агресії проти України".

Паралельно з ударом по тиловій інфраструктурі РФ, українські захисники відпрацювали по системах управління окупантів на загарбаних територіях. Було уражено вузли зв’язку противника у Донецьку, Гірнику та Великій Новосілці (Донеччина), а також у районі Федорівки на Запоріжжі.

Представники Генштабу зазначають, що ліквідація таких цілей створює серйозні проблеми для ворожої армії:

"Ураження таких об’єктів суттєво ускладнює управління підрозділами противника та координацію ним бойових дій".

У ЗСУ підкреслили, що атаки на військові та економічні потужності агресора триватимуть і надалі — як на окупованих землях, так і безпосередньо на території Росії — до моменту повного виведення військ окупанта. Наразі остаточні масштаби збитків у порту Усть-Луга продовжують уточнюватися.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що воєнна розвідка України провела успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму, ліквідувавши загрозу гіперзвукових ударів. У ніч на 24 березня фахівці Департаменту безпілотних систем ГУР МО виявили та атакували колону ворожої техніки.



