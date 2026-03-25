logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Горит-пылает вражеская техника: в порту Усть-Луга настоящий ад
commentss НОВОСТИ Все новости

Горит-пылает вражеская техника: в порту Усть-Луга настоящий ад

Экспорт российской нефти под прицелом: Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение объектов в Ленинградской области

25 марта 2026, 17:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В ночь на 24 марта Силы обороны Украины провели масштабную совместную операцию, целью которой стал один из важнейших логистических узлов врага – завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Этот объект в Балтийском море является ключевым для экспорта русских нефтепродуктов, доходы от которых финансируют войну.

Порт Усть-Луга

По информации Генерального штаба ВСУ, в результате атаки беспилотников на территории предприятия вспыхнул мощный пожар. Предварительно известно о попадании в резервуарный парк и специальном оборудовании для налива нефти (стендеры). Очевидцы сообщают, что огонь мог охватить и несколько находившихся в порту танкеров.

Военное руководство Украины отмечает стратегическую важность этой операции:

"Указанный объект является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры и используется для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, средства от реализации которых направляются на обеспечение вооруженной агрессии против Украины".

Параллельно с ударом по тыловой инфраструктуре РФ, украинские защитники отработали по системам управления окупантов на захваченных территориях. Были поражены узлы связи противника в Донецке, Горняке и Великой Новоселке (Донечина), а также в районе Федоровки в Запорожье.

Представители Генштаба отмечают, что ликвидация таких целей создает серьезные проблемы для вражеской армии:

"Поражение таких объектов существенно усложняет управление подразделениями противника и координацию боевых действий".

В ВСУ подчеркнули, что атаки на военные и экономические мощи агрессора будут продолжаться и дальше — как на оккупированных землях, так и непосредственно на территории России — до полного вывода войск оккупанта. Окончательные масштабы убытков в порту Усть-Луга продолжают уточняться.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что военная разведка Украины провела успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма, ликвидировав угрозу гиперзвуковых ударов. В ночь на 24 марта специалисты Департамента беспилотных систем ГУР МО обнаружили и атаковали колонну вражеской техники.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости