Горит-пылает вражеская техника: в порту Усть-Луга настоящий ад

В ночь на 24 марта Силы обороны Украины провели масштабную совместную операцию, целью которой стал один из важнейших логистических узлов врага – завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Этот объект в Балтийском море является ключевым для экспорта русских нефтепродуктов, доходы от которых финансируют войну.

Порт Усть-Луга

По информации Генерального штаба ВСУ, в результате атаки беспилотников на территории предприятия вспыхнул мощный пожар. Предварительно известно о попадании в резервуарный парк и специальном оборудовании для налива нефти (стендеры). Очевидцы сообщают, что огонь мог охватить и несколько находившихся в порту танкеров.

Военное руководство Украины отмечает стратегическую важность этой операции:

"Указанный объект является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры и используется для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, средства от реализации которых направляются на обеспечение вооруженной агрессии против Украины".

Параллельно с ударом по тыловой инфраструктуре РФ, украинские защитники отработали по системам управления окупантов на захваченных территориях. Были поражены узлы связи противника в Донецке, Горняке и Великой Новоселке (Донечина), а также в районе Федоровки в Запорожье.

Представители Генштаба отмечают, что ликвидация таких целей создает серьезные проблемы для вражеской армии:

"Поражение таких объектов существенно усложняет управление подразделениями противника и координацию боевых действий".

В ВСУ подчеркнули, что атаки на военные и экономические мощи агрессора будут продолжаться и дальше — как на оккупированных землях, так и непосредственно на территории России — до полного вывода войск оккупанта. Окончательные масштабы убытков в порту Усть-Луга продолжают уточняться.

