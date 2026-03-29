Новый удар по России: после атаки дронов большой пожар в порту Усть-Луга

В ночь на 29 марта беспилотники атаковали российский порт Усть-Луга в Ленинградской области. После ударов на территории объекта возник пожар, который российские службы пытались ликвидировать до утра. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Дроны атаковали порт Усть-Луга в России. Фото из открытых источников

Александр Дрозденко заявил, что во время атаки дронов российская противовоздушная оборона якобы сбила 31 беспилотник. В самом порту Усть-Луга зафиксировали повреждения инфраструктуры и возгорания. Российские власти утверждают, что в результате атаки никто не пострадал.

Это уже не первый удар по стратегическому объекту за последнюю неделю. По данным российских телеграмм-каналов, беспилотники атакуют Ленинградскую область пятую ночь подряд. Ранее сообщалось об ударах по Усть-Луге 25 и 27 марта, когда возникали пожары на территории порта.

В Силах обороны Украины ранее назывался нефтяной терминал Усть-Луги одним из ключевых логистических центров российского экспорта нефти и нефтепродуктов в Балтийском регионе. Через этот порт Россия транспортирует сырье, в том числе с помощью "теневого флота".

В ходе предварительных атак беспилотники попадали в производственные мощности газовой компании "Новатек", которая является крупнейшим производителем сжиженного природного газа в России. Предприятие находится под санкциями Европейского Союза и США с 2014 года.

Несмотря на регулярные атаки, Москва продолжает строительство порта Усть-Луга. Российские власти планируют превратить его в один из крупнейших морских портов страны и главный энергетический хаб на Балтийском море.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина поразила ключевой НПЗ РФ.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал об ультиматуме России для окончания войны в Украине.