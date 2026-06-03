Нові "далекобійні санкції" в дії: Зеленський розкрив деталі потужних ударів по об'єктах у РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати чергової серії далекобійних ударів по об’єктах на території Росії. За його словами, українські сили уразили низку важливих цілей, пов’язаних з військовою та енергетичною інфраструктурою РФ.

Вибухи в Росії. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський опублікував нове звернення, яке присвятив ударам по Росії. Зеленський назвав результати ударів "хорошими" та підкреслив, що вони відповідають українській стратегії тиску на ресурси, які забезпечують російську військову машину.

"Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії", — йдеться в заяві президента.

Однією з головних цілей для ударів став Петербурзький нафтовий термінал. Це важливий об’єкт російської нафтової галузі, розташований приблизно за 1100 кілометрів від українського кордону. За словами президента, цей термінал належить до інфраструктури, яка працює на забезпечення війни проти України.

Зеленський повідомив, що було досягнуто військових цілей на базі в Кронштадті. Це місто-порт поблизу Санкт-Петербурга, де розташовані об’єкти, пов’язані з діяльністю російського флоту. Ще однією ціллю атак України стало підприємство в Тамбовській області, яке залучене до виробництва озброєння для російської армії. Відстань від лінії фронту до цього об’єкта становить майже 600 кілометрів.

Президент наголосив, що Україна продовжує реалізовувати концепцію "далекобійних санкцій", яка передбачає удари по стратегічних об’єктах на території Росії, які забезпечують її військовий потенціал. За словами Зеленського, такі операції мають зменшити можливості РФ для російської агресії та наближають закінчення війни.

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