Росія атакувала Україну: що відомо про удари по Одещині, Сумщині, Запоріжжю та Херсону

У ніч проти 3 червня Росія здійснила чергову масштабну атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники. Під ворожим вогнем опинилися кілька областей, де зафіксовано загиблих, поранених та значні руйнування цивільної інфраструктури. За даними Повітряних сил ЗСУ, українська протиповітряна оборона знищила 189 із 198 запущених безпілотників, однак зафіксовані влучання восьми ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих дронів на семи локаціях.

Росія атакувала Україну 3 червня. Фото з відкритих джерел

Атака на Одеську область

На Одещині російські дрони атакували об’єкти цивільної інфраструктури. За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, пошкоджено вантажний автомобіль та службову будівлю на парковці. Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків віком 20 та 36 років, одного з них госпіталізували. Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину проти цивільного населення.

Удар по Сумській області

Одним із найбільш постраждалих регіонів під час атаки РФ в ніч на 3 червня стала Сумська область. Російські війська атакували 36 населених пунктів у чотирьох районах області. Загинув 72-річний чоловік, ще 18 людей отримали поранення, серед них четверо дітей та п’ятимісячне немовля. Під ударами опинилися житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури. Поліція повідомляє про численні пошкодження та продовжує фіксувати наслідки обстрілів.

Атака на Запорізьку область

У Запорізькій області за добу зафіксовано 948 російських ударів по 41 населеному пункту. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Росіяни застосували авіацію, 12 ракет та 688 БПЛА різних типів. Окремо повідомляється про влучання по автозаправній станції у Запорізькому районі, де виникла пожежа. Загалом надійшло 119 повідомлень про пошкодження житлових будинків, транспорту та інфраструктури.

Вибухи в Херсоні

У Херсоні під ударом опинився Дніпровський район міста. Російські війська атакували його артилерією та безпілотниками. Загинула 86-річна жінка. Ще шестеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих були літні мешканці міста та чоловіки віком від 43 до 77 років. Усім надається необхідна медична допомога.

Рівненщина: вибухи в Сарнах

Вранці 3 червня вибухи пролунали в районі міста Сарни на Рівненщині. Повітряна тривога в області тривала понад годину. Офіційної інформації про руйнування чи постраждалих не надходило.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія повторно вдарила по Дніпру.