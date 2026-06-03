Россия атаковала Украину: что известно об ударах по Одесщине, Сумщине, Запорожью и Херсону

В ночь на 3 июня Россия совершила очередную масштабную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники. Под вражеским огнем оказались несколько областей, где зафиксированы погибшие, раненые и значительные разрушения гражданской инфраструктуры. По данным Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 189 из 198 запущенных беспилотников, однако зафиксированы попадания восьми ударных БПЛА на семи локациях, а также падение сбитых дронов на семи локациях.

Россия атаковала Украину 3 июня. Фото из открытых источников

Атака на Одесскую область

В Одесской области российские дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры. По информации главы ОВА Олега Кипера, поврежден грузовой автомобиль и служебное здание на парковке. В результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 20 и 36 лет, одного из них госпитализировали. Правоохранители документируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления против гражданского населения.

Удар по Сумской области

Одним из самых пострадавших регионов во время атаки РФ в ночь на 3 июня стала Сумская область. Российские войска атаковали 36 населённых пунктов в четырех районах области. Погиб 72-летний мужчина, еще 18 человек получили ранения, среди них четверо детей и пятимесячный младенец. Под ударами оказались жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры. Полиция сообщает о многочисленных повреждениях и продолжает фиксировать последствия обстрелов.

Атака на Запорожскую область

В Запорожской области за сутки зафиксировано 948 российских ударов по 41 населенному пункту. Погиб один человек, еще трое получили ранения. Россияне применили авиацию, 12 ракет и 688 БПЛА разных типов. Отдельно сообщается о попадании по автозаправочной станции в Запорожском районе, где возник пожар. В общей сложности поступило 119 сообщений о повреждениях жилых домов, транспорта и инфраструктуры.

Взрывы в Херсоне

В Херсоне под ударом оказался Днепровский район. Российские войска атаковали его артиллерией и беспилотниками. Погибла 86-летняя женщина. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших были пожилые жители города и мужчины от 43 до 77 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ровенщина: взрывы в Сарнах

Утром 3 июня взрывы прогремели в районе города Сарны на Ровенщине. Воздушная тревога в области длилась более часа. Официальной информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия повторно ударила по Днепру.