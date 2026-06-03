Привіт Москві і не тільки: дрони вдарили по серцю російського ВПК

У ніч проти 3 червня відразу кілька регіонів Росії опинилися під масованою атакою безпілотників. Найбільш серйозні наслідки, за даними російських джерел та OSINT-аналітиків, зафіксовані в Тамбовській області, де після удару спалахнула пожежа на заводі Мічуріна "Прогрес" — підприємстві, пов'язаному з виробництвом компонентів для авіаційної та ракетної техніки.

Мічурінський завод "Прогрес". Фото: з відкритих джерел

Згідно з опублікованими даними, на території заводу виникло спалах. Пізніше губернатор Тамбовської області Максим Єгоров підтвердив атаку безпілотників на промисловий об'єкт, проте не уточнив його назви. За офіційною версією, пошкодження зазнали господарські будівлі підприємства.

Тим часом, аналітики звертають увагу, що завод "Прогрес" вважається одним з важливих елементів російського військово-промислового комплексу. Підприємство випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною технікою, а також прилади та компоненти, що використовуються у ракетній галузі.

За даними української розвідки, завод бере участь у кооперації з виробництва крилатих ракет Х-101, поставляючи спеціалізовані датчики для контролю та випробування ключових систем озброєння. Крім того, підприємство виробляє компоненти, які застосовуються при виготовленні керованих авіаційних ракет Х-59.

Водночас російська влада повідомила про масштабну активність безпілотників над іншими регіонами країни. Мер Москви Сергій Собянін заявив про більш ніж двадцять дронів, які нібито прямували до столиці. У Ленінградській області місцева влада прозвітувала про перехоплення близько тридцяти безпілотників.

На тлі повітряної тривоги було тимчасово порушено роботу транспортної інфраструктури. За інформацією Росавіації, обмеження на прийом та відправлення рейсів запроваджувалися в аеропортах Москви та Ленінградської області.

Примітно, що завод "Прогрес" не вперше виявляється метою атак. Аналогічні інциденти фіксувалися у грудні 2024 року, червні 2025 року та лютому 2026 року, що свідчить про його незмінну значущість для російського оборонного сектору.

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